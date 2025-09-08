ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης σε άμυνα, χωρίς σχέδιο - Η πρόταση ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ
Πολιτική
16:44 - 08 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης σε άμυνα, χωρίς σχέδιο - Η πρόταση ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ως έναν πρωθυπουργό που έχει περάσει σε αμυντική στάση και έχει χάσει τον έλεγχο της πολιτικής πρωτοβουλίας, περιέγραψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα ισχυρό κοινωνικό αίτημα απαλλαγής από τη σημερινή κυβέρνηση, το οποίο, όπως τόνισε, μετατρέπεται σε πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Επικαλέστηκε τις πολιτικές της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει:

  • σε δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης,
  • σε διοικητική ανεπάρκεια του κράτους,
  • σε εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς,
  • και σε έπαρση εξουσίας που παραπέμπει σε καθεστωτική νοοτροπία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη της κυβέρνησης ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για τους πιο αδύναμους, αλλά η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αποτύπωσε την αντίθετη πραγματικότητα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αποδέχεται μια Ελλάδα στην οποία κάποιοι χάνουν και κάποιοι άλλοι κερδίζουν».

Παραθέτοντας συγκεκριμένο παράδειγμα, σημείωσε ότι παρόλο που τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 50%, η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως θετικό, επειδή ορισμένοι ωφελούνται ως ιδιοκτήτες.

«Εμείς βλέπουμε μια χώρα που πρέπει να είναι για όλους – όχι για τους λίγους που κερδίζουν, ενώ οι υπόλοιποι χάνουν», σχολίασε.

Κριτική για μικρομεσαίους, αγρότες και ακρίβεια

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι αγνοεί τους μικρομεσαίους, κάνοντας λόγο για «σχέδιο αφανισμού της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους αγρότες, λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως αναφορά στην αγροτική παραγωγή. Υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας:

  • έχει συνθλιβεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
  • και κινδυνεύει με κατάρρευση, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοτήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απουσία οποιασδήποτε τοποθέτησης για την ακρίβεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι:

  • είτε έχει παραιτηθεί πλήρως από την προσπάθεια να περιορίσει τα καρτέλ,
  • είτε εξυπηρετεί ανοιχτά τα συμφέροντά τους.

Σε σχέση με τον γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως ο πρωθυπουργός δεν έχει σαφή εικόνα ούτε στρατηγική για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η χώρα.

Όπως είπε: «Φαίνεται να μην γνωρίζει, να μην έχει σχέδιο – ούτε οικονομικό ούτε γεωπολιτικό. Δεν έχει τοποθετηθεί, είναι αδρανής. Αυτό εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το Σάββατο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από τη ΔΕΘ:

  • συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα,
  • κοστολογημένες προτάσεις,
  • και σχέδιο τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο.

Αντιπαραβάλλοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του πρωθυπουργού, σχολίασε: «Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε δανεικές ιδέες, ατάκτως ειρημένες, χωρίς συνοχή, χωρίς στρατηγική».

Φορολογία, συντάξεις και ΦΠΑ στα νησιά

Αναφερόμενος σε φορολογικά ζητήματα, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι δεν μηδενίζει τη σημασία των φορολογικών ελαφρύνσεων, αλλά επεσήμανε πως τα ποσά που επιστρέφονται είναι λιγότερα από αυτά που αφαιρούνται μέσω της έμμεσης φορολόγησης.

Ο Μητσοτάκης, κατά τον ίδιο, υιοθέτησε πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές στους συντελεστές έμμεσης φορολογίας, την οποία είχε απορρίψει στην προηγούμενη ΔΕΘ.

Επιπλέον, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για παραπλάνηση σχετικά με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις τονίζοντας ότι «Λέει ότι θα τη μειώσει στο μισό το 2026, αλλά αυτό αφορά μόνο εκείνους που δεν έχουν προσωπική διαφορά. Αν ήταν ειλικρινής, θα έλεγε ‘την καταργώ το 2027’».

Επισήμανε επίσης ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, παρότι, όπως τόνισε, αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη περικοπή που αντιμετωπίζουν.

Για το ζήτημα της νησιωτικότητας, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν γνωρίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πως η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ ήταν πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.

Κριτική στο κάλεσμα για συναινέσεις

Ο κ. Τσουκαλάς τοποθετήθηκε και απέναντι στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για πολιτικές συναινέσεις σε μεγάλα ζητήματα, απορρίπτοντας την ειλικρίνειά του:

Για το Εθνικό Απολυτήριο, εκτίμησε ότι «αυτή ήταν η πιο μεγάλη κλοπή», και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ήδη πρωτοβουλία και έχει γίνει συζήτηση στη Βουλή και έχουν συναινέσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζει ως πρωτοβουλία του την πρωτοβουλία άλλου κόμματος στην οποία σύρθηκε ο πρωθυπουργός».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίθετο στην εθνική συνεννόηση, λέγοντας: «Σε μεγάλα ζητήματα όπως ο χωροταξικός και ο ενεργειακός σχεδιασμός, προφανώς και μπορούμε να συζητήσουμε».

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη δύναμη που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, ώστε, όπως είπε, να τερματιστεί το σημερινό «καθεστώς».

«Άλλο η συνεργασία στα μείζονα, άλλο η ανάγκη να φύγει αυτό το καθεστώς. Εμείς είμαστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη που επιδιώκει συναινέσεις για να προχωρήσει η χώρα μπροστά», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 17:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου στο Μέγαρο Μαξίμου
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου στο Μέγαρο Μαξίμου

ΕΣΑ: Η πραγματικότητα των ΜμΕ απέχει από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ
Επιχειρήσεις

ΕΣΑ: Η πραγματικότητα των ΜμΕ απέχει από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Alpha Bank: Ανάπτυξη, Παιδεία και Πολιτισμός στο επίκεντρο της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Ανάπτυξη, Παιδεία και Πολιτισμός στο επίκεντρο της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στην εφαρμογή του κατάπτυστου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στην εφαρμογή του κατάπτυστου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος
Πολιτική

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

Γερουλάνος: Αγωνία της σημερινής κυβέρνησης ο έλεγχος του δημάρχου και όχι τα προβλήματα του δημότη
Πολιτική

Γερουλάνος: Αγωνία της σημερινής κυβέρνησης ο έλεγχος του δημάρχου και όχι τα προβλήματα του δημότη

Αποστολάκη για Κοβέσι: Θλιβερή η αντιδικία της χώρας με ευρωπαϊκούς θεσμούς
Πολιτική

Αποστολάκη για Κοβέσι: Θλιβερή η αντιδικία της χώρας με ευρωπαϊκούς θεσμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/06/2026 - 13:21

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 13:19

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Πολιτική
26/06/2026 - 13:07

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στην εφαρμογή του κατάπτυστου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:01

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Πολιτική
26/06/2026 - 12:58

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ανεμοδείκτης
26/06/2026 - 12:53

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Πολιτική
26/06/2026 - 12:49

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Ειδήσεις
26/06/2026 - 12:39

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:37

Volkswagen: Νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης με έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:30

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2025

Πολιτική
26/06/2026 - 12:21

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Υγεία
26/06/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:57

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Πολιτική
26/06/2026 - 11:54

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:49

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:42

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:36

Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
26/06/2026 - 11:34

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

Οικονομία
26/06/2026 - 11:06

Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:57

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Αναλύσεις
26/06/2026 - 10:55

ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 10:44

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
26/06/2026 - 10:40

Τι θα ψηφίσετε;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 10:33

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:25

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Έσοδα πάνω από €700.000

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:24

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ