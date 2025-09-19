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Sarantis Greece-ΑΒ Βασιλόπουλος: Μαζί στην προστασία της βιοποικιλότητας με την πρωτοβουλία «Καλώς να μας ξανάρθουν»
Επιχειρήσεις
11:15 - 19 Σεπ 2025

Sarantis Greece-ΑΒ Βασιλόπουλος: Μαζί στην προστασία της βιοποικιλότητας με την πρωτοβουλία «Καλώς να μας ξανάρθουν»

Reporter.gr Newsroom
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Η SarantisGreece, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα, συνεχίζει τη συνεργασία της με την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος και προχωρά στο 2ο κύμα της πρωτοβουλίας ΕΚΕ για την υποστήριξη της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας με τίτλο «Καλώς να μας ξανάρθουν».

Το ανανεωμένο concept έρχεται σε συνέχεια του 1ου κύματος της δράσης «Καλώς να τα δεχτούμε», δίνοντας πλέον έμφαση στην προστασία των χελιδονιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την περίοδο μετανάστευσης. Οι φωλιές τους, που συχνά καταστρέφονται ή αφαιρούνται, αποτελούν ζωτικό στοιχείο για την επιβίωσή τους, μιας και τα χελιδόνια επιστρέφουν συχνά στην ίδια ακριβώς φωλιά την οποία επαναχρησιμοποιούν και επιδιορθώνουν αν χρειαστεί, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμη ενέργεια.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αξίες που προασπίζει ο Όμιλος Σαράντη για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και με γνώμονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η φετινή θεματική εστιάζει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των χελιδονιών, ενός εμβληματικού μεταναστευτικού πουλιού που αποτελεί σύμβολο της άνοιξης και αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής ισορροπίας.

Αρωγός μας στη διαχείριση αυτού του ζητήματος παραμένει η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, μια από τις πιο δραστήριες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία στην προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες προστασίας, μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, η συνεργασία αποκτά εθνική εμβέλεια και δημιουργεί ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Με τη νέα θεματική, στοχεύουμε στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση χιλιάδων πολιτών, οικογενειών και εκπαιδευτικών ομάδων, ενισχύοντας τη συλλογική συνείδηση γύρω από την προστασία των χελιδονιών και των οικοσυστημάτων τους.

Το 2ο κύμα της ΕΚΕ διήρκεσε από τις 04 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2025.

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