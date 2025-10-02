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Η Molins και ο TITAN ολοκλήρωσαν την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της Baupartner
Επιχειρήσεις
10:08 - 02 Οκτ 2025

Η Molins και ο TITAN ολοκλήρωσαν την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της Baupartner

Reporter.gr Newsroom
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Η Molins και ο TITAN ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εξαγορά του 80% της Baupartner, κορυφαίας εταιρίας παροχής λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 4 Αυγούστου 2025.

Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κατασκευών της περιοχής. Ενισχύει την ηγετική θέση της Molins στον κλάδο των προκατασκευασμένων υλικών και διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του Τιτάνα με λύσεις υψηλής αξίας, ικανοποιώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες πελατών και κοινοτήτων.

Η Baupartner, με έδρα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και δραστηριότητες σε Βοσνία, Κροατία και Σερβία, διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και μια ομάδα άνω των 280 επαγγελματιών. Οι ιδρυτές της διατηρούν το 20% της εταιρίας και συνεχίζουν να καθοδηγούν την ανάπτυξή της, με ενισχυμένους πόρους και στήριξη για ταχύτερη επέκταση.

Η στρατηγική αυτή κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση των δύο εταιριών για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, προώθηση της καινοτομίας και εισαγωγή νέων, αποδοτικών τεχνολογιών κατασκευής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη, η Molins και ο TITAN εξετάζουν νέες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στην περιοχή.

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