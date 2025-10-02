ΟΛΠ: Σε ρότα ανόδου η κρουαζιέρα – Aύξηση 15,2% των homeporting επιβατών το πρώτο εξάμηνο

Με τη διοίκηση του ΟΛΠ να κάνει λόγο για ανεβασμένη ταχύτητα στο πλάνο επενδύσεων, όπως έχει αποτυπωθεί και στη σχετική σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας βλέπει για το νέο έτος, ανεβασμένο τον κλάδο κρουαζιέρας.

Έτσι, με βάση όσα ανέφερε η διοίκηση σε ενημέρωση αναλυτών με αφορμή τη χρήση εξαμήνου, το 2026 αναμένονται 950 προσεγγίσεις πλοίων έναντι 880 το 2025.

Ήδη, 637.000 επιβάτες έχουν περάσει από τους ντόκους κρουαζιέρας, φέτος, το α’ εξάμηνο, μια άνοδος της τάξης του 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ενισχυμένος κατά 15,2% αριθμός των επιβατών homeporting, στις 362 χιλιάδες. Αντίστοιχα, ο αριθμός των διερχόμενων επιβατών ανήλθε σε 274 χιλιάδες, αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τις 234 χιλιάδες του 2024. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των επιβατών κρουαζιέρας το 2024 ανήλθε σε 1,7 εκατ. περίπου, με τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων να φτάνουν τις 810. Το επενδυτικό πλάνο

«Η αύξηση των επιβατών homeport δημιουργεί αυξημένες ανάγκες χώρου και υποδομής, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη επέκτασης των υποδομών για την εξυπηρέτηση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης που θα ωφελήσει πολλούς ελληνικούς προορισμούς, καθώς και τη Μεσόγειο συνολικά», αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΠ που καταγράφεται ότι, όπως αναφέρεται, στη σύμβαση παραχώρησης, οι υποχρεωτικές επενδύσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 293,8 εκατ. ευρώ για την πρώτη επενδυτική περίοδο και σε 56 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη επενδυτική περίοδο. Συνολικά μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις ύψους 179 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 122,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με τα 107,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από την άνοδο των εσόδων στον τομέα εμπορευματοκιβωτίων, στον τομέα της κρουαζιέρας, καθώς και του ανταλλάγματος από την παραχώρηση των Προβλητών 2 & 3. Στον αντίποδα, στους τομείς αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευής και ακτοπλοΐας καταγράφηκε μείωση, με την πτώση στην ακτοπλοΐα να αποδίδεται από τη διοίκηση του Οργανισμού στη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% που ισχύει από τον Μάιο του 2025.