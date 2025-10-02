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ΧΑ: Αντιμέτωπο με τη σημαντική αντίσταση των 2070 μονάδων
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09:58 - 02 Οκτ 2025

ΧΑ: Αντιμέτωπο με τη σημαντική αντίσταση των 2070 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Με τραπεζική αντεπίθεση (ΔΤΡ +2,3%) η 1η συνεδρίαση του Οκτωβρίου, με τον ΓΔ να αναρριχάται σταδιακά από τα χαμηλά των 2025 μονάδων και να κλείνει στα υψηλά ημέρας στις 2056 +1,1% με σταθερά αξιόλογο τζίρο στα 220 εκ.

ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ από τον τραπεζικό κλάδο οι πρωταγωνιστές μαζί με ΔΕΗ , CENER & AKTR από τις υπόλοιπες με κέρδη άνω του +2%.

Παραμένει προβληματική η τεχνική εικόνα δεικτοβαρών μετοχών – που μάλιστα κουβάλησαν την αγορά το πρώτο εξάμηνο του έτους – και πιο συγκεκριμένα των METLEN, TITAN και βεβαίως της ΕΕΕ που δείχνει να χάνει το σημαντικό επίπεδο των 40 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania από τον ΟΤΕ ο οποίος ανακοίνωσε ότι το κέρδος από την συναλλαγή ύψους 40 εκ. θα μοιραστεί ως έκτακτο μέρισμα στους μετόχους (0,10 ευρώ/μετοχή), ενώ αναμένουμε την εξέλιξη της πολύ σημαντικής για την εταιρία ΑΜΚ της ΙΝΛΟΤ συνολικού ύψους 400 εκ. χωρίς δικαίωμα προτίμησης αλλά με maximum τιμή στο 1,27.

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση του ευρώ (έναντι του δολαρίου) - εξαιτίας και των νέων θεμάτων με το shutdown των κρατικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ - παρότι ισχυροποιεί την Ευρώπη συνολικά, δεν την ωφελεί οικονομικά σε επίπεδο εξαγωγών ενώ σε ότι αφορά στην χώρα μας μπορεί να διαταράξει και την πολύ σημαντική τουριστική εισροή από Αμερικανούς τουρίστες (οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη δαπάνη/τουρίστα στα 1050 ευρώ).

Ο ΓΔ έχει να αντιμετωπίσει την σημαντική αντίσταση των 2070 μονάδων κάτι για το οποίο θα απαιτηθεί η συνδρομή και άλλων παραγόντων (και μετοχών) εκτός από τις συνήθης ύποπτες τραπεζικές συστημικές μετοχές.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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