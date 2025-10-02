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METLEN και COSMOTE TELEKOM συνεργάζονται για ακόμα περισσότερα προνόμια
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11:54 - 02 Οκτ 2025

METLEN και COSMOTE TELEKOM συνεργάζονται για ακόμα περισσότερα προνόμια

Reporter.gr Newsroom
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Η COSMOTE TELEKOM συνδέεται με την Protergia, την ενέργεια της METLEN, και μαζί φέρνουν ακόμα περισσότερα προνόμια για τους πελάτες τους. O κόσμος του MagentaΟΝΕ και ο κόσμος του Protergia Picasso συνδέονται, φέρνοντας μια νέα πρόταση για τους πελάτες της COSMOTE TELEKOM που συνδυάζει Internet και ρεύμα. Και έκπτωση στον λογαριασμό της σταθερής και λύσεις ενέργειας με το ίδιο ποσό κάθε μήνα.    

Ειδικότερα, όλοι οι οικιακοί πελάτες σταθερής COSMOTE TELEKOM που θα κάνουν νέα σύνδεση Protergia μέσω ενός καταστήματος COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή cosmote.gr, κερδίζουν έκπτωση 5€ στον λογαριασμό σταθερής τους, κάθε μήνα, για δύο χρόνια. Έτσι, στο πλαίσιο του MagentaONE, οι πελάτες απολαμβάνουν όλες τις λύσεις που χρειάζονται για το σπίτι τους, συνδέοντας κινητή και σταθερή τηλεφωνία με ενέργεια, ρεύμα ή/και φυσικό αέριο, από την Protergia, τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα.

«Η συνεργασία μας με την Protergia, που ξεκίνησε το 2016, περνά πλέον σε νέα φάση. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις για το νοικοκυριό και δημιουργούμε προστιθέμενη αξία. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το portfolio των υπηρεσιών μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πελάτη», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

«Η πολυετής στρατηγική συνεργασία μας με την COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται και επεκτείνεται δυναμικά. Σήμερα, μέσα από τον συνδυασμό του MagentaONE με το Protergia Picasso, δίνουμε στους πελάτες μας μια μοναδική εμπειρία που ενώνει τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Στην Protergia καινοτομούμε και δημιουργούμε λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες όλων των πελατών μας», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βούζας, Executive Director, M Energy Customer Solutions, της METLEN.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 12:23
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