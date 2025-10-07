ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Alter Ego Media: Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου €2 εκατ. – Συμμετοχή Dorseta και Trevanco Investments
Ανακοινώσεις
10:11 - 07 Οκτ 2025

Alter Ego Media: Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου €2 εκατ. – Συμμετοχή Dorseta και Trevanco Investments

Reporter.gr Newsroom
Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 26.09.2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σε συμμόρφωση με την Ενότητα 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και την υπ’ αριθ. 10Α/1038/30.10.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 26.09.2025 απόφασή του, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 17.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €2.000.000,00 και την έκδοση 400.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης και με τιμή διάθεσης έκαστης Νέας Μετοχής πέντε ευρώ (€5,00) (η «Τιμή Διάθεσης»). 

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ως ακολούθως:

α) από την εταιρεία με την επωνυμία «DORSETA INVESTMENTS LIMITED», με έδρα την Κύπρο, με την καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00), που αντιστοιχεί σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) Νέες Μετοχές, και

β) από την εταιρεία με την επωνυμία «TREVANCO INVESTMENTS LIMITED», με έδρα την Κύπρο, με την καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00), που αντιστοιχεί σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) Νέες Μετοχές, (των δύο ως άνω εταιρειών καλούμενων εφεξής από κοινού «Νέοι Μέτοχοι»).

Συνεπεία των ανωτέρω και σύμφωνα με την από 06.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία επιβεβαιώθηκε η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, όπως προκύπτει από την από 06.10.2025 «Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018» του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Μελά, της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το οριστικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων, πριν από την αφαίρεση των δαπανών Αύξησης, ανήλθε σε €2.000.000,00, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη την Τιμή Διάθεσης, αντιστοιχεί στην έκδοση 400.000 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων τελικών δαπανών Αύξησης, ποσού €50.000, ανέρχονται σε €1.950.000 και θα διατεθούν σε κεφάλαιο κίνησης. Η διάθεσή τους αναμένεται να λάβει χώρα σταδιακά και, πάντως, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης. Το προϊόν της Αύξησης, εφόσον κριθεί σκόπιμο αναλόγως με το χρόνο της διάθεσής του, θα επανεπενδύεται προσωρινά σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Κατόπιν της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ (€58.492.542,00) και διαιρείται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (58.492.542) κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ