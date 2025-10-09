ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές
Επιχειρήσεις
11:03 - 09 Οκτ 2025

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Reporter.gr Newsroom
Η Theon International Plc υπέγραψε νέα χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €300 εκατ. με μια κοινοπραξία εννέα κορυφαίων διεθνών και ελληνικών τραπεζών.

Η συμφωνία αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα αύξησης έως €400 εκατ. εάν υπάρξει ανάγκη. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος βραχυπρόθεσμου χρέους, για κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και πιθανώς για χρηματοδότηση μεγαλύτερων εταιρικών εξαγορών.

Η BNP Paribas λειτουργεί ως κύριος διαχειριστής έκδοσης και συντονιστής της συμφωνίας, ενώ η Commerzbank έχει το ρόλο του πράκτορα της χρηματοδότησης. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν, επίσης, οι ING Netherlands, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Optima Bank και AB Bank.

Η Norton Rose Fulbright ανέλαβε το ρόλο κύριου νομικού συμβούλου της THEON, ενώ η Ashurst προσέφερε νομικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία των τραπεζών.

Ο Δημήτρης Παρθένης, Chief Financial Officer της THEON, τόνισε: «Είμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με ισχυρή υποστήριξη από κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στα μελλοντικά σχέδια της THEON. Η συμφωνία αυτή, υπό εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους υποστηρίζει τις συνεχείς προσπάθειές μας για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, ενισχύοντας την οικονομική μας ευελιξία και δίνοντας μας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε νέες ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ
Χρηματιστήρια

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)
Επιχειρήσεις

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Λευκός Οίκος «παγώνει» έργα του μετρό στο Σικάγο ύψους $2,1 δισ.
Ειδήσεις

Ο Λευκός Οίκος «παγώνει» έργα του μετρό στο Σικάγο ύψους $2,1 δισ.

Κικίλιας: Διασφαλίζουμε αξιόπιστες θαλάσσιες συγκοινωνίες για τους νησιώτες
Ναυτιλία

Κικίλιας: Διασφαλίζουμε αξιόπιστες θαλάσσιες συγκοινωνίες για τους νησιώτες

ΕΤΕπ: Υπογράφει με την Iberdrola νέα χρηματοδότηση ύψους €25,9 εκατ. για την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας
Επιχειρήσεις

ΕΤΕπ: Υπογράφει με την Iberdrola νέα χρηματοδότηση ύψους €25,9 εκατ. για την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας

Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΠΑ η αναβάθμιση δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής στο Δήμο Αθηναίων
Οικονομία

Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΠΑ η αναβάθμιση δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής στο Δήμο Αθηναίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ