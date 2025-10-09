Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Η Theon International Plc υπέγραψε νέα χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €300 εκατ. με μια κοινοπραξία εννέα κορυφαίων διεθνών και ελληνικών τραπεζών.

Η συμφωνία αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα αύξησης έως €400 εκατ. εάν υπάρξει ανάγκη. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος βραχυπρόθεσμου χρέους, για κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και πιθανώς για χρηματοδότηση μεγαλύτερων εταιρικών εξαγορών.

Η BNP Paribas λειτουργεί ως κύριος διαχειριστής έκδοσης και συντονιστής της συμφωνίας, ενώ η Commerzbank έχει το ρόλο του πράκτορα της χρηματοδότησης. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν, επίσης, οι ING Netherlands, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Optima Bank και AB Bank.

Η Norton Rose Fulbright ανέλαβε το ρόλο κύριου νομικού συμβούλου της THEON, ενώ η Ashurst προσέφερε νομικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία των τραπεζών.

Ο Δημήτρης Παρθένης, Chief Financial Officer της THEON, τόνισε: «Είμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με ισχυρή υποστήριξη από κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στα μελλοντικά σχέδια της THEON. Η συμφωνία αυτή, υπό εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους υποστηρίζει τις συνεχείς προσπάθειές μας για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, ενισχύοντας την οικονομική μας ευελιξία και δίνοντας μας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε νέες ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον».