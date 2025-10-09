Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Μεικτές τάσεις επικρατούν στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης των ευρωαγορών, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και τα νέα προτεινόμενα δασμολογικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χάλυβα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,13% και διαμορφώνεται στις 573,04 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,13% στις 24.656,62 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,33% στις 9.517,41 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,28% και διαμορφώνεται στις 8.082,77 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 0,19% και διαμορφώνεται στις 43.100,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,34% στις 15.652,82 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται ανοδικά κατά 0,65% και διαμορφώνεται στις 8.201,32 μονάδες.

Η HSBC, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ευρώπης, υπέβαλε σήμερα πρόταση ιδιωτικοποίησης προς τους μετόχους της Hang Seng, στην οποία κατέχει μερίδιο 63%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «εφόσον εγκριθεί, η Hang Seng θα καταστεί θυγατρική που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στην HSBC Asia Pacific και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ». Οι μετοχές της Hang Seng σημείωσαν απότομη άνοδο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, αν και η κίνηση επηρέασε αρνητικά τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος υποχωρεί περίπου 1,4% στο άνοιγμα των συναλλαγών.

Την Τετάρτη (8/10), οι περισσότερες αγορές κατέγραψαν άνοδο, αντιδρώντας στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να περιορίσει τις ατελείς ποσοστώσεις και να αυξήσει τους δασμούς από 25% σε 50% για τις υπερβάσεις εισαγωγών.

Στο πολιτικό μέτωπο, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται εκ νέου στη Γαλλία, μετά τη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών, έπειτα από την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα. Ο Γάλλος πρόεδρος αναζητά πρόσωπο εκτός του στενού κύκλου των κεντρώων συμμάχων του, επιχειρώντας να βάλει τέλος στο πολιτικό αδιέξοδο.