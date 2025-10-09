ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ
Χρηματιστήρια
10:55 - 09 Οκτ 2025

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Μεικτές τάσεις επικρατούν στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης των ευρωαγορών, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και τα νέα προτεινόμενα δασμολογικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χάλυβα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,13% και διαμορφώνεται στις 573,04 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,13% στις 24.656,62 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,33% στις 9.517,41 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,28% και διαμορφώνεται στις 8.082,77 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 0,19% και διαμορφώνεται στις 43.100,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,34% στις 15.652,82 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται ανοδικά κατά 0,65% και διαμορφώνεται στις 8.201,32 μονάδες.

Η HSBC, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ευρώπης, υπέβαλε σήμερα πρόταση ιδιωτικοποίησης προς τους μετόχους της Hang Seng, στην οποία κατέχει μερίδιο 63%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «εφόσον εγκριθεί, η Hang Seng θα καταστεί θυγατρική που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στην HSBC Asia Pacific και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ». Οι μετοχές της Hang Seng σημείωσαν απότομη άνοδο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, αν και η κίνηση επηρέασε αρνητικά τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος υποχωρεί περίπου 1,4% στο άνοιγμα των συναλλαγών.

Την Τετάρτη (8/10), οι περισσότερες αγορές κατέγραψαν άνοδο, αντιδρώντας στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να περιορίσει τις ατελείς ποσοστώσεις και να αυξήσει τους δασμούς από 25% σε 50% για τις υπερβάσεις εισαγωγών.

Στο πολιτικό μέτωπο, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται εκ νέου στη Γαλλία, μετά τη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών, έπειτα από την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα. Ο Γάλλος πρόεδρος αναζητά πρόσωπο εκτός του στενού κύκλου των κεντρώων συμμάχων του, επιχειρώντας να βάλει τέλος στο πολιτικό αδιέξοδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 10:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank
Επιχειρήσεις

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα
Ειδήσεις

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών
Ειδήσεις

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ