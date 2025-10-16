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ΕΛΣΤΑΤ: Εντυπωσιακή αύξηση 35,9% στις εισπράξεις των μουσείων το πρώτο εξάμηνο
Επιχειρήσεις
12:21 - 16 Οκτ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Εντυπωσιακή αύξηση 35,9% στις εισπράξεις των μουσείων το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Οι εισπράξεις των μουσείων το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 35,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικης Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο συγκεκριμένα, κατά το μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 5,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 21,8% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 21,9%.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 3,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 34,6% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 45,5%.

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Κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,2% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 7,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 35,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 2,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 1,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 41,6% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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