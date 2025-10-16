ΕΛΣΤΑΤ: Εντυπωσιακή αύξηση 35,9% στις εισπράξεις των μουσείων το πρώτο εξάμηνο

Πιο συγκεκριμένα, κατά το μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 5,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 21,8% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 21,9%.
Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 3,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 34,6% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 45,5%.
Κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,2% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 7,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 35,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 2,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 1,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 41,6% στις αντίστοιχες εισπράξεις.