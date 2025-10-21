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Ευάλωτοι οι δείκτες στο φθινοπωρινό «Ευρωβαρόμετρο» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
18:10 - 21 Οκτ 2025

Ευάλωτοι οι δείκτες στο φθινοπωρινό «Ευρωβαρόμετρο» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με πίνακες και διαγράμματα, ενημερώνει πως παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες η φθινοπωρινή έκδοση του 2025 για το «Βαρόμετρο των ΜμΕ της Ε.Ε.» από την SMEunited, που αναφέρει μια επιφυλακτική, αλλά σταθερή βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος έφτασε τις 74,1 μονάδες, σηματοδοτώντας ένα αξιοσημείωτο βήμα, μακριά από το βασικό επίπεδο των 70 μονάδων και στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Αντιθέτως, στην αναζήτηση της ποιοτικής απασχόλησης, δεν φαίνεται να υπάρχει βελτίωση το 2025. Σε πρόσφατο φόρουμ στη Πορτογαλία, διατυπώθηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι συνιστά «ποιοτική εργασία» και ότι κανένα κοινό κριτήριο δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτή την ποικιλομορφία.

Κατά την παρουσίαση του νέου «Ευρωβαρόμετρου», εξηγήθηκε ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται στη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας, στην υποχώρηση του πληθωρισμού και στην πτώση των επιτοκίων. Οι ΜμΕ της Βόρειας Ευρώπης επωφελούνται ταχύτερα, έναντι της Νότιας Ευρώπης, από τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ιδίως στους τομείς του εμπορίου και της ενεργειακής έντασης. Ενώ και οι δύο περιοχές παραμένουν πάνω από το όριο εμπιστοσύνης, οι βόρειες ΜμΕ επωφελούνται ταχύτερα από τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου και τη φθηνότερη χρηματοδότηση. Οι ΜμΕ του Νότου συνεχίζουν να αποδίδουν καλά, ιδίως στις υπηρεσίες και τον τουρισμό, με την υποστήριξη του ΤΑΑ. Η αβεβαιότητα όμως εξακολουθεί να υπάρχει, γιατί η ανάκαμψη μπορεί να είναι πραγματική, αλλά παραμένει εύθραυστη.

Στις περισσότερες ΜμΕ της ΕΕ υπάρχουν σαφή σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, με τους επιχειρηματικούς δείκτες να βελτιώνονται και να ξεπερνούν τις προσδοκίες από το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι πιο επιφυλακτικές προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο οφείλονται κυρίως στην αβεβαιότητα, παρά στην επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών. Η ανοδική τάση σε βασικούς τομείς, όπως ο κύκλος εργασιών και οι παραγγελίες, υποδηλώνει μια πιθανή συνέχιση της ανάκαμψης. Όσον αφορά στην απόδοση ανά τομέα, η μεταποίηση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση, παρά τη χαλάρωση των περιορισμών κόστους. Από την άλλη πλευρά, ο κατασκευαστικός τομέας δείχνει σημάδια ανάκαμψης, υποστηριζόμενος από τη μείωση των επιτοκίων και τις νέες επενδύσεις. Ο τομέας των υπηρεσιών βιώνει αυξήσεις τιμών που οφείλονται στους μισθούς, οι οποίες αποτελούν τον κύριο μοχλό του πληθωρισμού.

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Ενώ η συνολική κατάσταση προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς, δείκτες όπως της απασχόλησης και του κύκλου εργασιών δείχνουν σημάδια δυναμικής. Οι εντάσεις στην αγορά εργασίας έχουν επίσης μειωθεί, με τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών. Στη δημιουργία θέσεων εργασίας, οι μεσαίες επιχειρήσεις ηγούνται της δημιουργίας θέσεων εργασίας, χάρη στην καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις πιέσεις κόστους. Οι μικρές επιχειρήσεις σταδιακά καλύπτουν τη διαφορά, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν ευάλωτες σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Τέλος, τονίζεται πως, για να ξεπεραστεί η τρέχουσα αβεβαιότητα, η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στη συνέχιση της σταθεροποίησης του ενεργειακού και χρηματοδοτικού κόστους και την προώθηση ενός προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις εντός της ενιαίας αγοράς.

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Οι συζητήσεις σχετικά με τον Χάρτη Πορείας για Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ισορροπία μεταξύ Εργασίας και Προσωπικής Ζωής, τονίζουν ότι οι δίκαιοι χώροι εργασίας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και ότι απαιτούνται προσαρμοσμένες λύσεις, που να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες των μικρών επιχειρήσεων. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς και οι πολιτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων είναι απαραίτητες για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργασιακά ταλέντα. Οι ΜμΕ μπορούν καλύτερα να προσαρμόζουν λύσεις ισορροπίας, μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στις επιχειρησιακές και οικονομικές τους πραγματικότητες. Σχετικά με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (EPSR), θα πρέπει η πυξίδα να δείχνει μια πορεία χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με το φθινοπωρινό βαρόμετρο των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δήλωσε: «Κοιτάζοντας προς την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου του 2025, η αλήθεια είναι πως οι προσδοκίες για το 2026 είναι ανάμεικτες, αναφορικά με το οικονομικό κλίμα και την ποιοτική απασχόληση. Οι αυξήσεις στο πραγματικό εισόδημα έχουν ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση, γεγονός που οδηγεί σε μια μικρή ανάκαμψη των ΜμΕ στην ΕΕ. Ωστόσο, οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ-27 θα πρέπει να συνδέονται με τους ατομικούς φόρους, το κέρδος των επιχειρήσεων, το μισθολογικό κόστος, την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό. Οι δείκτες του ευρωβαρομέτρου ανά δραστηριότητα και μέγεθος επιχείρησης δείχνουν πως η ποιοτική εργασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να εξισορροπήσει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική πρόοδο και συνοχή.»

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