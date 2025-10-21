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Αντιπαράθεση στη Βουλή για το νομοσχέδιο Υγείας - Γεωργιάδης: Λύνουμε προβλήματα, δεν δημιουργούμε νέα
Υγεία
17:26 - 21 Οκτ 2025

Αντιπαράθεση στη Βουλή για το νομοσχέδιο Υγείας - Γεωργιάδης: Λύνουμε προβλήματα, δεν δημιουργούμε νέα

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιπαραθέσεις προκάλεσε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», το οποίο περιλαμβάνει 110 άρθρα με ευρύ φάσμα ρυθμίσεων που αφορούν το ΕΣΥ, τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου, καθώς και επαγγελματικούς συλλόγους του χώρου.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι στόχος είναι «να λυθούν τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων του ΕΣΥ και να διευκολυνθεί το έργο τους». Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου «που προέκυψε ύστερα από εκτενή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» και όχι για «αποσπασματικές διατάξεις».

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι πολλές από τις ρυθμίσεις αποτελούν πάγια αιτήματα του ιατρικού κόσμου εδώ και δεκαετίες, ενώ αναφέρθηκε και στη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της οποίας «έχουν ήδη κλειστεί 600.000 ραντεβού, εκ των οποίων 400.000 σε νοσοκομεία του ΕΣΥ».

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από επικουρικούς γιατρούς, γιατρούς ΤΟΜΥ και Μονάδων Ψυχικής Υγείας,

η παράταση παραμονής στο ΕΣΥ γιατρών που συνταξιοδοτούνται το 2025-2026,

και η δυνατότητα λειτουργίας εξωτερικών παραρτημάτων νοσοκομείων για αποσυμφόρηση των εφημεριών.

Αντιδράσεις αντιπολίτευσης: Αποσπασματικό, όχι μεταρρύθμιση

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο δεν συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, αλλά ένα συνονθύλευμα τεχνικών ρυθμίσεων χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης, έκανε λόγο για «έλλειψη μεταρρυθμιστικού βάθους» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την επέκταση του ιδιωτικού έργου στους γιατρούς «ενισχύει τις ανισότητες και αποδυναμώνει τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «εργαλείο πελατειακών εξυπηρετήσεων» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «μετατρέπει το ΕΣΥ σε προθάλαμο ιδιωτικών ιατρείων».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Αριστεράς, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, που μίλησαν για «νομοσχέδιο βιτρίνας», για «ιδιωτικοποίηση της υγείας» και για «γενίκευση επισφαλών εργασιακών σχέσεων».

Γεωργιάδης: Το αφήγημα της απαξίωσης του ΕΣΥ δεν πείθει πια

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «το αφήγημα της συστηματικής απαξίωσης του ΕΣΥ από την κυβέρνηση έχει κουράσει και δεν πείθει πλέον τους πολίτες».

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι «η υγεία ως θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης υποχωρεί, καθώς οι πολίτες βλέπουν ότι γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις».

«Τα δωρεάν ραντεβού στα νοσοκομεία και στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ δεν είναι δώρο στους ιδιώτες», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση δίνει λύσεις με τον κοινό νου και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του συστήματος».

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί σύντομα στην Ολομέλεια για ψήφιση, με την κυβέρνηση να δηλώνει πως αποτελεί «πρώτο βήμα σε μια σειρά παρεμβάσεων για τη συνολική αναβάθμιση του ΕΣΥ», ενώ η αντιπολίτευση προειδοποιεί για «συστηματική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας».

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