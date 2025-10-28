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Ινστιτούτο ifo: Πτώση στις προσδοκίες για τις γερμανικές εξαγωγές
Ειδήσεις
09:11 - 28 Οκτ 2025

Ινστιτούτο ifo: Πτώση στις προσδοκίες για τις γερμανικές εξαγωγές

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον γερμανικό κλάδο εξαγωγών παραμένει προβληματικό. Οι προσδοκίες εξαγωγών σύμφωνα με το ινστιτούτο ifo μειώθηκαν στις 2,8 μονάδες τον Οκτώβριο, από 3,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο. 

«Ο γερμανικός κλάδος εξαγωγών έχει κολλήσει σε μια ρουτίνα», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Δεν υπάρχει καμία ορατή πραγματική ανάκαμψη».

Η μεταλλουργική βιομηχανία δέχεται ιδιαίτερα έντονα την πίεση από το εξωτερικό, με τις εταιρείες να αναμένουν μείωση των εξαγωγών. Οι χημικές και χαρτοβιομηχανίες αναμένουν επίσης μείωση των εξαγωγών.

Αν και οι προσδοκίες στη μηχανολογία και τη βιομηχανία τροφίμων είναι καλύτερες από ό,τι τον προηγούμενο μήνα, η πραγματική αύξηση των εξαγωγών δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Αντίθετα, η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να είναι πολύ αισιόδοξη για τις διεθνείς δραστηριότητες, με τις προσδοκίες για εξαγωγές να αυξάνονται για άλλη μια φορά. Οι κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αναμένουν επίσης να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Τέλος, η βιομηχανία ποτών αναμένει επίσης αυξανόμενες εξαγωγές, αν και σε κάπως μικρότερο βαθμό από ό,τι πρόσφατα.

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