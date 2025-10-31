ΑΑΔΕ: Κατάργηση υποχρεωτικής υποβολής συμφωνητικών για επιχειρήσεις με ψηφιακό πελατολόγιο

Σε απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις με ψηφιακό πελατολόγιο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only).

Ειδικότερα, με την απόφαση (Α. 1150/2025) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, επιχειρήσεις που τηρούν ψηφιακό οελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» (παρ. 16, άρ.8, Ν.1882/1990), εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζονται τα συγκεκριμένα συμφωνητικά αποτυπώνονται στο ψηφιακό πελατολόγιο.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η απαλλαγή

Η απαλλαγή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από 1/7/2025 και εφεξής, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων, που υποχρεούνται στην τήρηση ψηφιακού πελατολογίου, και των πελατών τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Φανοποιεία

Καταστήματα τοποθέτησης συναγερμών, ηχοσυστημάτων και οργάνων σε οχήματα

Χώρους στάθμευσης, πλυντήρια

Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών κ.λπ.

Εφόσον η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου επεκταθεί και σε άλλους κλάδους πλην των οχημάτων, η σχετική απαλλαγή από την υποβολή συμφωνητικών θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: