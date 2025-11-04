Ενιαία εταιρική ταυτότητα για τα Ελληνικά Οινοποιεία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:09 - 04 Νοε 2025

Ενιαία εταιρική ταυτότητα για τα Ελληνικά Οινοποιεία

Reporter.gr Newsroom
Τα Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε., ο Όμιλος που συνενώνει μερικά από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα ονόματα του ελληνικού κρασιού καθώς και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΙΟΛΗ, παρουσιάζει τη νέα εταιρική του ταυτότητα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή εξωστρέφειας, συνέπειας και ενιαίας στρατηγικής παρουσίας.

Η νέα ταυτότητα αντικατοπτρίζει τη συνολική αναπτυξιακή και οργανωτική εξέλιξη του Ομίλου, ενοποιώντας το χαρτοφυλάκιο και την επικοινωνία του κάτω από κοινές αξίες: ποιότητα, καινοτομία, σεβασμό στη γη, αυθεντικότητα και όραμα για το μέλλον.

Στο επίκεντρο της νέας ταυτότητας βρίσκεται το σύμβολο “φ”, εμπνευσμένο από τη Χρυσή Τομή, που εκφράζει την αρχή της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο, τη γη και τον χρόνο – αξίες που διατρέχουν τη φιλοσοφία, τις πρακτικές και τη λειτουργία του Ομίλου. Η νέα οπτική και λεκτική ταυτότητα αποτυπώνει τη σταθερότητα και τη συνέχεια ενός οργανισμού που εξελίσσεται, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό στη μακρά ιστορία του ελληνικού κρασιού.

Με στρατηγική παρουσία σε καίριες οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας – από τη Νάουσα και τη Γουμένισσα έως τη Νεμέα, τη Μαντινεία, τη Σαντορίνη, την Κρήτη και τη Μεσσηνία – τα Ελληνικά Οινοποιεία αποτελούν έναν από τους πλέον δυναμικούς και καθοριστικούς παραγωγικούς φορείς της ελληνικής οινοποιίας. Τα Οινοποιεία Μπουτάρη αποτελούν τον εμβληματικό πυλώνα, με μακρά ιστορία, συνέπεια και τεχνογνωσία που αποτυπώνεται σε κάθε φιάλη. Το Κτήμα Σεμέλη ξεχωρίζει για τη δυναμική του παρουσία στη Νεμέα, συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα, καινοτομία και μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας. Το Κτήμα Scalareaπου αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη πνοή του κρητικού αμπελώνα, με έμφαση στην ποιότητα, και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει. Οι βιολογικοί αμπελώνες Navarino αποτυπώνουν το μοναδικό terroirτης Μεσσηνίας και χαρίζουν κρασιά με αυθεντική ταυτότητα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η εικόνα συμπληρώνεται με τη διαχείριση του ιστορικού brandCAMBAS.

Όπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε., κ. Ηλίας Γεωργιάδης «Η νέα εταιρική μας ταυτότητα δεν είναι απλώς μια αλλαγή εικόνας. Είναι η αποτύπωση της φιλοσοφίας μας για ισορροπία και εξέλιξη· μια ταυτότητα που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και εκφράζει το συλλογικό μας όραμα για τον ελληνικό αμπελώνα και τα προϊόντα του.»

Η νέα εταιρική ταυτότητα των Ελληνικών Οινοποιείων σηματοδοτεί ένα βήμα εξέλιξης και συνέπειας – ένα μέλλον όπου η ελληνική γη, η ανθρώπινη γνώση, η τεχνογνωσία και η δημιουργία συναντιούνται σε απόλυτη ισορροπία, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία που ενέπνευσε τη νέα εποχή του Ομίλου.

