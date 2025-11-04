Θεοδωρόπουλος: Περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις για το ενεργειακό κόστος – Αντιμετωπίζουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14:01 - 04 Νοε 2025

Θεοδωρόπουλος: Περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις για το ενεργειακό κόστος – Αντιμετωπίζουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα

Reporter.gr Newsroom
Δεν έχουμε πάρει ακόμα οριστική απάντηση από την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, δήλωσε την Τρίτη (4/11) ο επικεφαλής του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε στα πλαίσια ραδιοφωνικής του παρέμβασης στον ΣΚΑΪ, ότι ο ΣΕΒ εισηγήθηκε το «ιταλικό μοντέλο», το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Κομισιόν.

«Υποβάλαμε την πρόταση, ξεκίνησε διάλογος και ευελπιστώ ότι σύντομα (τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες) θα έχουμε κάποια καλά νέα, ώστε να μειωθεί το ανταγωνιστικό χάσμα μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Χάνουμε δουλειές στο εξωτερικό γιατί έχουμε βρεθεί με ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας», επεσήμανε.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει «να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις από το κράτος και να επενδύσουν οι επιχειρήσεις. Αυξήσεις σοβαρές στους μισθούς μπορούν να δοθούν μόνο αν βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Χωρίς αυτό, «πραγματικές» αυξήσεις στους μισθούς δεν θα δούμε».

Ο ίδιος οριοθέτησε τη Δικαιοσύνη ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, σημείωσε ότι «το να αγοράσεις μια εταιρεία δεν αλλάζει κάτι. Τα data centers δεν είναι σημαντικά για την προστιθέμενη αξία της οικονομίας».

