ROLCO: Εντάσσεται στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
14:13 - 06 Νοε 2025

ROLCO: Εντάσσεται στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Reporter.gr Newsroom
Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά την ROLCO ως νέο Μέλος της Κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής μεταποίησης και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι επιχειρήσεις με πολυετή ιστορία, τεχνογνωσία και κοινωνική υπευθυνότητα.

Η ROLCO αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές και τεχνολογικά εξελιγμένες ελληνικές βιομηχανίες στο χώρο των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού, με πορεία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950. Πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά, η εταιρεία εισήγαγε καινοτομίες όπως το πρώτο απορρυπαντικό σε σκόνη, το πρώτο υγρό πιάτων, καθώς και τη σειρά MyPlanet – τα πρώτα πλήρως βιοδιασπώμενα προϊόντα στην Ελλάδα, πολύ πριν η οικολογική συνείδηση γίνει mainstream τάση.

Σήμερα, με έδρα τον Ρέντη και τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών στη χώρα, η ROLCO συνεχίζει να καινοτομεί μέσα από το δικό της Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, διατηρώντας κορυφαία πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται γνωστά και αγαπημένα brands όπως ROL, Roli, Bionol, Essex, Baby Planet και το MyPlanet, που έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση ως best practice στον τομέα της βιώσιμης καθαριότητας.

Πλήρως ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση, η ROLCO διαθέτει ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα και έντονη κοινωνική δράση, ενισχύοντας με την παρουσία της την Κοινότητα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τεχνογνωσία, αξίες και όραμα. Αποτελεί ένα ακόμη ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η ελληνική βιομηχανία όταν επενδύει στη ποιότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία.

Η ένταξή της στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευση της Πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής, την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και την ενίσχυση της καινοτομίας με ελληνική υπογραφή.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρίες ως Μέλη:

Agrino, Λουξ, Νιτσιάκος, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic Arts, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA, Οικογένεια Βολιώτη, Organic 3S, 3αλφα, Coffee Island, Polyplast, Nikolopoulou, evlogia, Οικογένεια Χριστοδούλου, Mediline, GR.INOX, Viospiral, Αφοί Κοροντζή, ROLLEX, Specisoft, Pressious Arvanitidis, Mediterra, Alphabros, ERMA FIRST, IRIDA, Αγγελάκης, Γευσήνους

Και ως Υποστηρικτές οι εταιρίες: Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Menelaos Fresh, Varoulko

