Βουτσινάς: Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες για την κατανόηση του ΑΙ

Τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ρόλο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (KEEE), ανέδειξε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς στο συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο κ. Βουτσινάς, αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη διπλή πρόκληση που συνεπάγεται για τις μικρές επιχειρήσεις: έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων από τη μία αλλά και ανάγκη θεσμικής υποστήριξης για την ασφαλή και ηθική χρήση της ΑΙ, ενώ τόνισε την ανάγκη η επαγγελματική κατάρτιση να είναι μηχανισμός παραγωγής αξίας.

Αναφορικά με την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω του AI διατύπωσε τη θέση ότι το ΑΙ δεν καταργεί θέσεις — τις μετασχηματίζει. «Αυτό που πραγματικά αλλάζει είναι το περιεχόμενο της εργασίας. Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες, από τη διαχείριση δεδομένων μέχρι την κατανόηση των αλγορίθμων. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι -και οφείλει να είναι- ο θεμέλιος λίθος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Είναι το “κλειδί” για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Βουτσινάς υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην επαγγελματική κατάρτιση τα τελευταία είκοσι χρόνια. «Είναι αλήθεια ότι έγιναν προσπάθειες, θεσπίστηκαν προγράμματα, δημιουργήθηκαν κέντρα, αναπτύχθηκαν υποδομές. Όμως, επιτρέψτε μου να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: οι πόροι αυτοί δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε. Η πολιτεία δεν κατάφερε ποτέ να παρακολουθήσει συστηματικά την πορεία του κάθε καταρτιζόμενου και εργαζομένου, να μετρήσει δηλαδή ποια κατάρτιση απέδωσε, ποιο πρόγραμμα δημιούργησε απασχόληση, ποιο επένδυσε ουσιαστικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η επαγγελματική κατάρτιση δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός απορρόφησης κονδυλίων. Πρέπει να είναι μηχανισμός παραγωγής αξίας».

Ο κ. Βουτσινάς τόνισε ότι η ΚΕΕΕ πιστεύει ότι ήρθε η στιγμή για μια νέα αρχιτεκτονική της επαγγελματικής κατάρτισης, με πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα και προσωπική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ατομικού Φακέλου Απασχολούμενου, αντίστοιχου με τον ατομικό φάκελο υγείας. Ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε εργαζόμενο, που θα καταγράφει: τις θέσεις εργασίας που έχει καταλάβει, τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετείχε, και τις δεξιότητες που απέκτησε και πιστοποιήθηκαν. Αυτό σε συνδυασμό με μια «γεωγραφία δεξιοτήτων» -έναν ζωντανό χάρτη που θα αποτυπώνει, σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ποιες δεξιότητες λείπουν, ποιες περισσεύουν, ποιοι κλάδοι έχουν αναπτυξιακά πλεονεκτήματα θα αυξήσουν την απόδοση των ενεργειών μας.

Σε ερώτηση για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ή σχεδιάζει η ΚΕΕΕ για να στηρίξει τις ΜμΕ στη μετάβασή τους στην εποχή του ΑΙ, η απάντηση του κ. Βουτσινά ήταν η εξής: «Η ΚΕΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή μια τριπλή στρατηγική: 1. Δημιουργούμε σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και το Ινστιτούτο Ερευνών Μελετών της ΚΕΕΕ τοπικούς κόμβους ψηφιακής υποστήριξης — σημεία όπου κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει συμβουλές, εργαλεία και καθοδήγηση. 2. Προωθούμε την ανάπτυξη ενός Εθνικού Μηχανισμού Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, που θα συνδέει τις ανάγκες των ΜμΕ με προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης. 3. Συμμετέχουμε ενεργά στους ευρωπαϊκούς διαλόγους για τη ρυθμιστική και ηθική διάσταση της ΑΙ, ώστε η Ελλάδα να έχει φωνή στις πολιτικές που θα καθορίσουν το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Η φιλοδοξία μας είναι να γίνει η ΚΕΕΕ ο βασικός δίαυλος μετάβασης των ελληνικών ΜμΕ στην ψηφιακή εποχή». Το μήνυμα του κ. Βουτσινά ήταν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι τεχνολογική πολυτέλεια.

Είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Και για να επιτευχθεί, χρειάζεται κάτι βαθύτερο: χρειάζεται ανθρώπους με δεξιότητες, με κατάρτιση, με προσαρμοστικότητα.