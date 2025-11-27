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Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός: Στο επίκεντρο μειώσεις φόρων και αποκλιμάκωση χρέους – Αναλυτικά οι παρεμβάσεις
Οικονομία
16:29 - 27 Νοε 2025

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός: Στο επίκεντρο μειώσεις φόρων και αποκλιμάκωση χρέους – Αναλυτικά οι παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Προϋπολογισμό του 2026 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029.

Σημειώνεται ότι ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός συντάσσεται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον νόμο 5217/2025 (Α’ 120), όπου ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (EE) 2024/1265 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών.

Ο ΠΔΠ εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού και καθορίζει επιμέρους δημοσιονομικούς στόχους σε πολυετή ορίζοντα τεσσάρων ετών. Στα πλαίσια αυτά, ο πρώτος Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός καλύπτει την περίοδο 2026-2029 και παρουσιάζει τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για την περίοδο αυτή, οι οποίες είναι συνεπείς με τα όρια που προβλέπονται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028, που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2024 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στον ΠΔΠ 2026-2029 περιλαμβάνεται το σύνολο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 2026-2029. Το κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 3,04 δισ. ευρώ για το 2025, αυξανόμενο σε 5,94 δισ. ευρώ το 2026 (επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025), σε 7,94 δισ. ευρώ το 2027 (επιπλέον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026), σε 9,01 δισ. ευρώ το 2028 (επιπλέον 1,07 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2027) και σε 10,1 δισ. ευρώ το 2029 (επιπλέον 1,09 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2028).

Οι παρεμβάσεις για το έτος 2026 αποτυπώνονται όπως έχουν ανακοινωθεί στα πλαίσια του Προϋπολογισμού 2026. Ορισμένες από τις παρεμβάσεις που αφορούν τα έτη 2027 και επόμενα περιλαμβάνουν:

  • Την πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων από το 2027,
  • την πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους από το 2027,
  • τη σημαντική μείωση φόρου που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2026 στις δηλώσεις του 2027,
  • τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα επιπλέον από το 2027 όπως έχει ανακοινωθεί,
  • τη σημαντική μείωση που θα έχουν ιδιοκτήτες ακινήτων στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2026 στις δηλώσεις του 2027 από τη μείωση του φόρου ακινήτων,
  • την απαλλαγή φόρου εισοδήματος ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων από το φορολογικό έτος 2026 που θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027,
  • την ετήσια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων αναλόγως των αυξήσεων του κατώτατου μισθού,
  • την ετήσια αύξηση των συντάξεων αναλόγως του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού,
  • τη σημαντική ετήσια αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2027, 3,9 δισ. ευρώ το 2028 και 4,0 δισ. ευρώ το 2029.

Στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2024, η εκτίμηση του ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ανερχόταν σε 2,0% για το 2026, 1,5% για το 2027, 1,3% για το 2028 και 0,4% για το 2029. Αυτές οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω σε 2,4% (+0,4%) για το 2026 , 1,7% (+0,2%) για το 2027, 1,6% (+0,3%) για το 2028 και 1,3% (+0,9%) για το 2029. Στην ανοδική αναθεώρηση έχουν συνεισφέρει τα μέτρα πολιτικής που ανακοινώθηκαν τόσο στη ΔΕΘ όσο και τον Απρίλιο του 2025 και βρίσκονται σε εφαρμογή, η διάθεση αυξημένων πόρων για το ΑΠΔΕ για τα επόμενα έτη σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΔΣ και η προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αναβαθμίζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντός του 2026 και δεν περιλαμβάνουν πιθανές νέες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν για τα έτη 2027-2029.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό , αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 2,2%-2,3% την περίοδο 2026-2029 και η μέση ετήσια ανεργία να υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 8% έως το τέλος της περιόδου.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται σε 2,8% για το 2026 και 2,7% την περίοδο 2027-2029, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η προβλεπόμενη ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους από 145,9% το 2025 σε 119% το 2029.

Επισυνάπτεται σχετική παρουσιάση στο τέλος του κειμένου

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 17:33
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