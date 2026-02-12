ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Landkreditt Bank συνάπτει μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία με την Profile Centevo
Επιχειρήσεις
13:04 - 12 Φεβ 2026

Η Landkreditt Bank συνάπτει μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία με την Profile Centevo

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Profile Centevo, θυγατρική του ομίλου Profile και πάροχος λογισμικού Asset & Fund Management στις Σκανδιναβικές χώρες, ανακοινώνει την υπογραφή μακροχρόνιας στρατηγικής συμφωνίας με την Landkreditt Bank για την υλοποίηση ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και συναλλαγών.

Η Landkreditt Bank, μια καθιερωμένη νορβηγική τράπεζα που εξυπηρετεί τόσο τον αγροτικό τομέα όσο και την ιδιωτική αγορά, επέλεξε την Profile Centevo για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους και την παροχή μιας πιο ισχυρής ψηφιακής εμπειρίας στους πελάτες της.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η μεταφορά του μητρώου των αμοιβαίων κεφαλαίων της Landkreditt Bank στην εσωτερική πλατφόρμα μητρώου και υπηρεσιών αμοιβαίων κεφαλαίων της Profile Centevo. Αυτή η μετάβαση μειώνει την εξάρτηση από τρίτους, απλοποιεί την επιχειρησιακή δομή και επιτρέπει μια πιο επεκτάσιμη αρχιτεκτονική για μελλοντική ανάπτυξη.

Ο κ. Einar Storsul, Διευθυντής Πληροφορικής στη Landkreditt Bank, δήλωσε: «Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια σταθερή, σύγχρονη πλατφόρμα για τις υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Η μετάβαση στη λύση της Profile Centevo μας προσφέρει ένα καθαρό, ολοκληρωμένο περιβάλλον με βελτιωμένες ροές δεδομένων και καλύτερο επιχειρησιακό έλεγχο. Η διαδικασία υλοποιήθηκε με επαγγελματισμό και πλέον είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε μελλοντικά την ανάπτυξη της επιχείρησης.»

Ο κ. Στέφανος Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής Investment Solutions - Διευθύνων Σύμβουλος της Profile Centevo, πρόσθεσε: «Η σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας με την Landkreditt Bank αποτελεί σημαντικό ορόσημο για εμάς. Η πλατφόρμα μας τους παρέχει μια σύγχρονη, επεκτάσιμη υποδομή που υποστηρίζει τόσο τις τρέχουσες λειτουργίες όσο και τη μελλοντική ανάπτυξη. Η Landkreditt Bank είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο δίκτυο πελατών μας στη Νορβηγία και ανυπομονούμε για μια ισχυρή, μακροχρόνια συνεργασία.»

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Profile, ανέφερε: «Η συνεργασία αυτή ενισχύει την παρουσία μας στη νορβηγική αγορά και υπογραμμίζει τον ρόλο του ομίλου Profile ως μακροχρόνιου τεχνολογικού εταίρου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Σκανδιναβίας. Επικεντρωνόμαστε στην παροχή αξιόπιστων, σύγχρονων λύσεων που βοηθούν τους πελάτες να ανταποκριθούν στις δομικές αλλαγές, παραμένοντας ανταγωνιστικοί.»

Η Profile Centevo υποστηρίζει την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχοντας πρωτοποριακές AIenabled λύσεις που μεταμορφώνουν την εμπειρία του asset και fund management, μεγιστοποιούν τη συνολική απόδοση των πελατών και επαναπροσδιορίζουν το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις Σκανδιναβικές χώρες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόστα στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής: Οι 4 άξονες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
Ειδήσεις

Κόστα στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής: Οι 4 άξονες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Τα χαλιά ξεχώρισαν: Τα πιο δημοφιλή δώρα για Πρωθυπουργό και Υπουργούς το 2025
Πολιτική

Τα χαλιά ξεχώρισαν: Τα πιο δημοφιλή δώρα για Πρωθυπουργό και Υπουργούς το 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική συμφωνία THEON - RHEINMETALL για την ανάπτυξη και προμήθεια του συστήματος PHYLAX
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συμφωνία THEON - RHEINMETALL για την ανάπτυξη και προμήθεια του συστήματος PHYLAX

Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
Επιχειρήσεις

Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL

Στρατηγική συμφωνία της SCYTALYS με την Ινδονησιακή PTDI για την ανάπτυξη του αεροσκάφους Ναυτικής Επιτήρησης Ν219 MSA
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συμφωνία της SCYTALYS με την Ινδονησιακή PTDI για την ανάπτυξη του αεροσκάφους Ναυτικής Επιτήρησης Ν219 MSA

Η THRAKON επεκτείνεται στα ΗΑΕ και στο Ομάν – Το επενδυτικό πλάνο
Επιχειρήσεις

Η THRAKON επεκτείνεται στα ΗΑΕ και στο Ομάν – Το επενδυτικό πλάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ