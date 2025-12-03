Βιώσιμη δόμηση: Στρατηγική συνεργασία Europa & DCarbon

Πρωτοβουλίες και Δέσμευση
«Είναι αναμφισβήτητη η δέσμευση της Europa στην εκπόνηση Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA) των προϊόντων της, στην έκδοση Environmental Product D
«Ταυτόχρονα, η διαρκής αύξηση της ανακυκλωμένης πρώτης ύλης (δευτερόχυτου αλουμινίου) αποτελεί σημαντικό δείκτη για τη βιωσιμότητα των προϊόντων της Εταιρείας, αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την ηγετική θέση της Europa στον κατασκευαστικό τομέα αναφορικά με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών δόμησης.
Παράλληλα, η έκδοση των Health Product Declaration
Ενσωματωμένος vs Λειτουργικός Άνθρακας:Μετασχηματίζοντας το αποτύπωμα εκπομπών των κτιρίων
Τα επόμενα χρόνια, η ισορροπία μεταξύ ενσωματωμένου και λειτουργικού άνθρακα θα αλλάξει δραματικά. Ο ενσωματωμένος άνθρακας θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων, καθιστώντας κρίσιμη τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και την επιλογή προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Το μέλλον
Το αλουμίνιο συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των υψηλών στόχων των διεθνών συστημάτων αξιολόγησης βιώσιμων κτιρίων, όπως το LEED, παρέχοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, σε συνδυασμό με την υψηλή ανακυκλωσιμότητα και το χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, στοιχεία που είναι καθοριστικά για την κάλυψη των αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας, όπως αυτά διαμορφώνονται πλέον.
Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν το τρίπτυχο που καθορίζει ήδη το μέλλον των συστημάτων αλουμινίου:
Η συνεργασία Europa και DCarbon δεν είναι απλώς μια τεχνική σύμπραξη· είναι μια κοινή δέσμευση για την επιτάχυνση της μετάβασης σε κτίρια χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Η φιλοσοφία που μας καθοδηγεί είναι σαφής: η βιωσιμότητα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του κτιριακού τομέα στο μέλλον.»