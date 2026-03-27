Κυβερνοεπίθεση στην Κομισιόν: Υπό έλεγχο η πλατφόρμα Europa, αλλά δεδομένα ενδέχεται να εκτέθηκαν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης στις 24 Μαρτίου, με την επίθεση να πλήττει την υποδομή cloud που υποστηρίζει την ψηφιακή πλατφόρμα Europa platform.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, το περιστατικό εντοπίστηκε και περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για να προσδιορίσουν το πλήρες εύρος των επιπτώσεων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να υπήρξε πρόσβαση και άντληση δεδομένων από ορισμένους ιστότοπους που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα.

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα εσωτερικά της συστήματα δεν επηρεάστηκαν, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο για κρίσιμες λειτουργίες της ΕΕ. Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για τους υπεύθυνους της επίθεσης, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια ή για ευρύτερη καμπάνια κυβερνοεπιθέσεων.

Οι ευρωπαϊκές αρχές κυβερνοασφάλειας βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αυξανόμενη σημασία της προστασίας των ψηφιακών υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια περίοδο εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.