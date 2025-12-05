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CHOOSE: Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά»
Επιχειρήσεις
14:28 - 05 Δεκ 2025

CHOOSE: Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά»

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο  Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας  στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό. 

Η Choose υπογράφει τη νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Από το Μα στο “Μαμά” και από το Μπα στο “Μπαμπά”», πρωτοβουλία της Υπουργού κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Στο πλαίσιο του Ευρύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου για το Δημογραφικό και με την υποστήριξη της Eurobank που υλοποιεί και δικές της δράσεις σε αυτόν τον πυλώνα, η καμπάνια παρουσιάζει μια σειρά νέων μέτρων ενίσχυσης για όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Με έναν εύστοχο και ευρηματικό τρόπο, το concept της νέας καμπάνιας αναδεικνύει τη μετάβαση από τον δισταγμό στην πραγματοποίηση του ονείρου. Το κεντρικό μήνυμα, «Από το Μα στο Μαμά και από το Μπα στο Μπαμπά, είμαστε δίπλα σας», φωτίζει όλα τα δομικά «Μα» και «Μπα» που θέτει η λογική, ακόμη κι όταν η καρδιά επιθυμεί άλλα – επισημαίνοντας πως η υποστήριξη της Πολιτείας λειτουργεί ως καταλύτης σε μια απαιτητική καθημερινότητα, ώστε όσοι το επιθυμούν να φτάσουν στο να γίνουν Μαμά και Μπαμπάς.

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Στόχος της καμπάνιας ήταν να αγγίξει το κοινό των επίδοξων νέων γονιών με ένα αυθεντικό μήνυμα που αναγνωρίζει την πραγματικότητα που βιώνουν, ενώ παράλληλα ενισχύει το δικαίωμά τους στο συναίσθημα και το όνειρο της δικής τους οικογένειας. Η καμπάνια καλεί το κοινό να επισκεφτεί oikogeneia.gov.gr για να μάθει περισσότερα.

Η επικοινωνία αναδεικνύει την ειλικρινή πρόθεση της Πολιτείας να σταθεί δίπλα στα νέα κοινά, καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να προσφέρει λύσεις μέσα από το Εκτενές Σχέδιο που εκπονήθηκε με δεκαετή ορίζοντα για την περίοδο 2025–2035, σε ένα θέμα που, ενώ είναι βαθιά προσωπικό, έχει τεράστιο αντίκτυπο στο μέλλον και την ευημερία όλων.

Η τηλεοπτική διαφήμιση βρίσκεται ήδη στον αέρα, ενώ η καμπάνια πλαισιώνεται από υλικό στο digital περιβάλλον και στα κοινωνικά μέσα. Την παραγωγή του spot επιμελήθηκε η Norrogroup Productions, σε σκηνοθεσία Στάθη Μουρδουκούτα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 12:57
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