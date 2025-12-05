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Stanton Chase Athens: Το Latsco Family Office εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
Επιχειρήσεις
15:38 - 05 Δεκ 2025

Stanton Chase Athens: Το Latsco Family Office εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

Reporter.gr Newsroom
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Η Stanton Chase Athens  εισέρχεται στη νέα της εποχή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετά από 23 συναπτά έτη επιτυχημένης παρουσίας και προσφοράς στις ελληνικές επιχειρήσεις και στην ελληνική οικονομία, υπό την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση και διοίκηση, η εταιρεία μεταβαίνει σε θεσμικά και κεφαλαιακά ενισχυμένη φάση ανάπτυξης της.

Η εταιρεία αποκτά νέα μετοχική σύνθεση και ανανεωμένη διοικητική δομή στην οποία συμμετέχουν:

• Ο Νίκος Βασιλικιώτης, μέχρι σήμερα Partner και Γενικός Διευθυντής του ExecutiveSearch της εταιρείας, αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
• Ο Αλέξης Κόντης, στέλεχος με 30ετή εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, εισέρχεται στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και ταυτόχρονα αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή,
• H Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου, Senior Partner και βασικό στέλεχος της εταιρίας, συνεχίζει να εμπλουτίζει τη διοικητική ομάδα, με βαθιά γνώση και εξειδίκευση σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς και υπηρεσίες.
• και το Latsco Family Office, που εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως θεσμικός επενδυτής.

Ο κ. Χάρης Πεζούλας και ο κ. Μάνος Πανώριος, ιδρυτικά στελέχη της Stanton Chase, που οδήγησαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες την Stanton Chase, να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και Κύπρο στον τομέα αυτόν, έδωσαν την σκυτάλη σε στελέχη της νεότερης γενιάς, διαμορφώνοντας νέα πρότυπα διαδοχής στο ελληνικό επιχειρείν, την ίδια στιγμή που η παρουσία τους ως εγγυητών της ομαλής μετάβασης και ως θεματοφυλάκων αξιών και αρχών της εταιρείας θα είναι καθοριστική.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Βασιλικιώτης, με πορεία 15 και πλέον ετών στην Stanton Chase Athens,δήλωσε:

« Προχωράμε μπροστά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Θέλουμε να εντείνουμε τον κοινό μας ρυθμό και να στρέψουμε την πυξίδα μας προς το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρείν —πιο ισχυροί, ακόμα καλύτερα οργανωμένοι και σίγουρα πιο υποστηρικτικοί προς τους πελάτες μας. Δύναμή μας είναι η παρακαταθήκη του ιδρυτή και των ανθρώπων που έφτασαν την εταιρία έως εδώ, αλλά και η ουσιαστική μας ενίσχυση μέσω ενός επενδυτή υψηλού κύρους και οικονομικής επιφάνειας. Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε στις ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις ένασύνολο πραγματικά σύγχρονων, ενιαίων και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ηγεσίαςκαθιστώντας την Stanton Chase Athens World ClassSustainable Leadership Partner»

Ο Νίκος Βουτυχτής, Chief Investment Officer του LatscoFamily Office στην Ελλάδα σχολιάζοντας την συμμετοχή του Latsco Family Office στην επένδυση ανέφερε «Η συμμετοχή μας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της μέχρι σήμερα εξαιρετικής πορείας της εταιρείας, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα διοίκηση και τους εργαζομένους της και μήνυμα δημιουργικής συμμετοχής μας στο δυναμικά αναδιαμορφωμένο κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιώνστην πατρίδα μας και στην ευρύτερη περιοχή».

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