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Ο Όμιλος TITAN υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
Επιχειρήσεις
09:24 - 11 Δεκ 2025

Ο Όμιλος TITAN υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης

Reporter.gr Newsroom
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Η Titan SA (Euronext Brussels, ATHEX and Euronext Paris, TITC) ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/12) ότι υπέγραψε Σύμβαση Αγοράς Μετοχών, που περιλαμβάνει συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, για την εξαγορά του 100% της Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, εταιρίας που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, μία από τις πιο δυναμικές αγορές τσιμέντου στην Τουρκία. 

Η εταιρία λειτουργεί ένα σύγχρονο εργοστάσιο, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου. Το εργοστάσιο εξυπηρετεί την αναπτυσσόμενη τοπική αγορά και διαθέτει δυνατότητα εξαγωγών προς γειτονικές χώρες και προς τις ΗΠΑ, ενώ υπάρχει σχέδιο για την από κοινού ανάπτυξη μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου με τους πωλητές.

Η στρατηγική αυτή επένδυση επιτρέπει στον Όμιλο TITAN να ενισχύσει και να επεκτείνει την υφιστάμενη βασική του δραστηριότητα δομικών υλικών στη Δυτική Τουρκία, όπου ο Όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία μέσω μονάδας άλεσης τσιμέντου στην περιοχή του Μαρμαρά και λατομείου ποζολάνης, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα εξαγωγών προς τις ΗΠΑ. Η εξαγορά εντάσσεται με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες ΤΙΤΑΝ FORWARD 2029 του Ομίλου, με έμφαση στη βελτιστοποίηση της γεωγραφικής παρουσίας και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω εξαγορών.

Το τίμημα της συναλλαγής για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε περίπου 190 εκατ. δολάρια και η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών και διοικητικών εγκρίσεων. Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει πωλήσεις άνω των $140 εκατ. δολαρίων, κέρδη EBITDA άνω των $50 εκατ. δολαρίων και θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το 2026, με περαιτέρω βελτίωση να αναμένεται στα επόμενα χρόνια χάρη σε συνέργειες.

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