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Κοινή πρωτοβουλία Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και Ιδρύματος Ευγενίδου με φόντο την τεχνική εκπαίδευση
Επιχειρήσεις
13:33 - 11 Δεκ 2025

Κοινή πρωτοβουλία Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και Ιδρύματος Ευγενίδου με φόντο την τεχνική εκπαίδευση

Reporter.gr Newsroom
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν την Πέμπτη (11/12) το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ίδρυμα Ευγενίδου, εγκαινιάζοντας μια σημαντική στρατηγική συμμαχία για την αναβάθμιση της τεχνικής και εφαρμοσμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας βασίζεται στη δια βίου εκπαίδευση, εστιάζοντας κυρίως στους νέους όπως και σε στελέχη επιχειρήσεων αλλά και απλούς εργαζόμενους, έχοντας ως κύριους στόχους να φέρει πιο κοντά την αγορά εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε ταχέως εξελισσόμενους τομείς, καθώς και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ανεργίας –κυρίως των νέων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δύο φορείς μέσω του MoU δεσμεύτηκαν για:

-Κοινή υποστήριξη και ανάδειξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

-Διοργάνωση Ημερίδων σε Αττική και περιφέρεια, για άμεση ενημέρωση πολιτών για τις ευκαιρίες της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

-Ανάπτυξη προγράμματος διαγενεακής αλληλεγγύης, στο οποίο έμπειροι επαγγελματίες μεταφέρουν τη τεχνογνωσία τους στη νέα γενιά.

-Υποστήριξη της διοργάνωσης των “VET Excellence Awards Greece 2026”, που θα αναδείξουν και θα επιβραβεύσουν την αριστεία στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Υπογράφοντας το πρωτόκολλο συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Καθ. κ. Άγις Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που μας θέτουν οι επιχειρήσεις–μέλη μας είναι η έλλειψη καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού, ειδικά σε τομείς όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Η συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία να συμβάλουμε σε λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης–Ευγενίδης, αναφέρθηκε στις διαχρονικές σχέσεις του ομίλου Ευγενίδη με τη Γερμανία και υπογράμμισε ότι «το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει μια βαθιά και διαχρονική σχέση με την τεχνική εκπαίδευση. Η συνεργασία μας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ενισχύει σημαντικά αυτή την προσπάθεια, καθώς μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με έναν φορέα που διαθέτει εμπειρία, διεθνείς διασυνδέσεις και ουσιαστική γνώση των αναγκών της αγοράς».

Με ιστορία άνω των εβδομήντα ετών στην προώθηση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στη νέα γενιά, μέσα από βιβλία, εργαστήρια, υποτροφίες, προγράμματα κατάρτισης και ποικίλες πρωτοβουλίες που ενισχύουν το οικοσύστημα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Παράλληλα, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αξιοποιεί τη βαθιά τεχνογνωσία του στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και ιδιαίτερα στο σύστημα της διττής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας σταθερά στην αναβάθμιση των τεχνικών επαγγελμάτων και στη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, Dr. Ilja Nothnagel, ανέφερε ότι «για τους οργανισμούς μας, η ποιότητα και η ουσιαστική αξιοποίηση του χρόνου των επιχειρήσεων–μελών μας είναι καθοριστική. Σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες που προσφέρουν πραγματική αξία, παρέχοντας πρόσβαση σε χώρους, τεχνολογίες και διαδικασίες που δεν είναι εκ των πραγμάτων διαθέσιμες. Η συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου ευθυγραμμίζεται πλήρως με αυτή τη στρατηγική. Στόχος μας είναι ένα bottom-up μοντέλο δράσεων, που θα καταλήγει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα: στην κατάρτιση ανθρώπων για τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας».

Ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθ. Ιωάννης Γκόλιας, δήλωσε πως
«για εμάς είναι κρίσιμο η συνεργασία αυτή να αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα, μέσα από στοχευμένη κατάρτιση και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε ήδη σε στενή συνεργασία με διεθνείς φορείς και τεχνολογικούς ηγέτες για τη δημιουργία προηγμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε κρίσιμους τεχνικούς κλάδους. Στόχος μας είναι η υψηλής ποιότητας κατάρτιση τεχνικών και τεχνικού προσωπικού, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής».

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