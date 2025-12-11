ΤτΕ: Ήπια άνοδος στις τιμές και τα μισθώματα γραφείων και καταστημάτων το α’ εξάμηνο του 2025

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,5% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 1,7% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2024 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 5,0%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 7,2%, για τη Θεσσαλονίκη 6,3% και για την υπόλοιπη Ελλάδα 1,9%.

Το α΄ εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν κατά 0,5% το α΄ εξάμηνο του 2024 και κατά 1,1% το β΄ εξάμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2024, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6% στο σύνολο της χώρας και 4,7% στην Αθήνα.

Δείκτες καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,5% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 2,0% στη Θεσσαλονίκη και κατά 0,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2024 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο 8,8% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 10,4% για την Αθήνα, 6,8% για τη Θεσσαλονίκη και 6,6% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 5,0% το α΄ εξάμηνο του 2024 και κατά 2,1% το β΄ εξάμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2024, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,7% στο σύνολο της χώρας και 6,2% στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες:

1. Με σκοπό την κατασκευή των δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων, το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος συγκεντρώνει, σε εξαμηνιαία βάση, στοιχεία από τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 9/10.01.2013) και τα πιστωτικά ιδρύματα (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 23/26.07.2013) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και από άλλες πηγές, όπως ιδιωτικές εταιρίες συμβούλων ακινήτων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ανάπτυξης ακινήτων, κτηματομεσιτικά γραφεία, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κ.ά. Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δεδομένα εκτιμήσεων εμπορικής αξίας, μισθώσεων, αγοραπωλησιών, επενδύσεων και αποδόσεων επαγγελματικών ακινήτων και αντίστοιχων χαρτοφυλακίων.

2. Οι δημοσιευόμενοι δείκτες είναι εξαμηνιαίοι, με έτος βάσης το 2010, και αφορούν τις χρήσεις γραφείων και καταστημάτων. Οι δείκτες τιμών γραφείων και καταστημάτων αφορούν επενδυτικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και προκύπτουν από εκτιμώμενες αξίες και όχι από πραγματικές συναλλαγές. Επομένως εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες εμφανίζουν σχετική υστέρηση στην αποτύπωση ειδικά των αρνητικών μεταβολών. Επιπλέον, σε συνθήκες περιορισμένων συναλλαγών οι αξίες συμπεριλαμβάνουν και «προεξοφλούν» τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς. Τέλος, σημειώνεται ότι οι δείκτες αποτυπώνουν τα επίπεδα τιμών και μισθωμάτων στο τέλος του εκάστοτε εξαμήνου αναφοράς.