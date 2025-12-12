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Qualco: Δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας με τους Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού, συμμετέχοντας στο Rebrain Greece
Επιχειρήσεις
14:55 - 12 Δεκ 2025

Qualco: Δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας με τους Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού, συμμετέχοντας στο Rebrain Greece

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος Qualco συμμετείχε στην εκδήλωση “Rebrain Greece”, μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η συμμετοχή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του οργανισμού για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης και διεθνούς εμπειρίας, καθώς και για την υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας επαναπατρισμού του ελληνικού ταλέντου.

Σκοπός της εκδήλωσης Rebrain Greece, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ήταν η επαγγελματική διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών κι επιστημόνων που ζουν κι εργάζονται στις ΗΠΑ με κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το booth της εταιρείας προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Qualco σχετικά με τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης που προσφέρει ο Όμιλος. Η ομάδα του οργανισμού πραγματοποίησε συναντήσεις με Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Data Management, Machine Learning and Cybersecurity, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες καριέρας στην Ελλάδα και κατατάσσουν τον Όμιλο Qualco στη λίστα με τους εργοδότες επιλογής στην πορεία του επαναπατρισμού τους. Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι ανοιχτές θέσεις στους τομείς ΑΙ and Technology, γεγονός που αναδεικνύει τις προοπτικές των λύσεων αιχμής / projects που υλοποιεί η Qualco.

Όπως δήλωσε η κα Έλενα Στάσση, Chief People Officer του ομίλου Qualco: «Η παρουσία μας στο Rebrain Greece αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία να έρθουμε σε άμεση επαφή με εξειδικευμένους Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού που μπορούν να ενταχθούν στον οργανισμό και να συνεισφέρουν με γνώση, καινοτομία και τεχνογνωσία στις δραστηριότητές μας. Είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας με την ελληνική διασπορά, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ομίλου Qualco να συνδέει την τεχνολογία με τους ανθρώπους και να συμβάλλει στην ενίσχυση της Ελλάδας ως κέντρου καινοτομίας και επαγγελματικής εξέλιξης».

Ο όμιλος Qualco αποτελεί, όπως αναφέρει, ελκυστικό εργοδότη επιλογής: έχει υιοθετήσει ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, με εργαλεία και μεθοδολογίες εφάμιλλα με αυτά των μεγαλύτερων εταιρειών του εξωτερικού. Επενδύει σταθερά στην επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του και τη διαμόρφωση ενός υγιούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που προάγει την ομαδικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με τη συμμετοχή του στο Rebrain Greece, ο οργανισμός επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια της χώρας για επιστροφή επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι θα ενισχύσουν την πρόοδο και την ανταγωνιστικότητά της.

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