Το αποτύπωμα των ανεξάρτητων επιχειρήσεων έναντι των πολυεθνικών στην ελληνική οικονομία

Κατά το έτος 2023 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανήλθαν σε 932.549, έναντι 917.441 το 2022. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχόλησαν 3.488.073 άτομα, από 3.407.815 το προηγούμενο έτος, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 411,0 δισ. ευρώ, έναντι 404,9 δισ. ευρώ το 2022. Η συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας ανήλθε σε 102,0 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 90,9 δισ. ευρώ το 2022.

Από τα στοιχεία του κύκλου εργασιών, της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης κατά τύπο επιχείρησης - ομίλου (ανεξάρτητες επιχειρήσεις, εθνικοί όμιλοι με παρουσία μόνο στην Ελλάδα, πολυεθνικοί όμιλοι που ελέγχονται από την Ελλάδα και πολυεθνικοί όμιλοι που ελέγχονται από το εξωτερικό), προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ, τη σημαντικότερη συμβολή στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών το έτος 2023 είχαν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις με ποσοστό 56,0% και 230,3 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα να ακολουθούν με ποσοστό 24,1% και 99,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και το 2022, καθώς οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις κατέγραψαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον κύκλο εργασιών, η οποία ανήλθε σε 53,9%, που αντιστοιχεί σε 218,0 δισ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα ακολούθησαν με ποσοστό 23,9% και κύκλο εργασιών 96,8 δισ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην προστιθέμενη αξία το έτος 2023 ήταν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις με ποσοστό 56,6% και 57,8 δισ. ευρώ. Η δεύτερη σημαντικότερη συμβολή ήταν των επιχειρήσεων που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα, με ποσοστό 25,5% και 26,0 δισ. ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και το 2022, με τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην προστιθέμενη αξία με ποσοστό 60,1% και 54,6 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούσαν οι επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα με ποσοστό 18,8% και 17,0 δισ. ευρώ.

Στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία καταγράφουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ποσοστό 51,0% (29,5 δισ. ευρώ), ενώ οι πολύ μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν με 36,8% (21,3 δισ. ευρώ) και 12,2% (7,0 δισ. ευρώ) αντίστοιχα.

Ως προς τη συνολική απασχόληση, οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις απασχολούσαν το 84,5% (2.948.914 άτομα) των εργαζομένων το 2023, και το 85,9% (2.928.858 άτομα) το 2022, και οι επιχειρήσεις των πολυεθνικών ομίλων που ελέγχονται από την Ελλάδα απασχολούσαν το 7,1% (249.242 άτομα) το 2023 και το 5,6% (190.936 άτομα) το 2022.

Στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις το 82,5% των εργαζομένων απασχολείται στον τριτογενή τομέα και το 17,5% στον δευτερογενή, που αντιστοιχεί σε 2.367.715 και 501.297 εργαζόμενους αντίστοιχα.

Στις επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από το εξωτερικό, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 80,5% για τον τριτογενή και 19,5 για τον δευτερογενή τομέα, δηλαδή 170.494 και 41.288 εργαζόμενους. Στις επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα, το ποσοστό των εργαζομένων στον τριτογενή τομέα ανήλθε σε 74,6%, που αντιστοιχεί σε 186.010 εργαζόμενους, και στους εθνικούς ομίλους με παρουσία μόνο στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε σε 71,4%, δηλαδή 55.727 εργαζόμενους.