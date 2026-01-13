Airbus: 793 παραδόσεις εμπορικών αεροσκαφών το 2025

Η Airbus παρέδωσε το 2025 συνολικά 793 εμπορικά αεροσκάφη σε 91 πελάτες παγκοσμίως και κατέγραψε 1.000 νέες ακαθάριστες παραγγελίες στον τομέα των Εμπορικών Αεροσκαφών.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας τα 8.754 αεροσκάφη, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση της αγοράς για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Airbus. Για ακόμη μία χρονιά, η Airbus πέτυχε έναν υγιή δείκτη book-to-bill άνω της μονάδας.

Σε ένα συνεχώς δυναμικό και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι παραδόσεις της Airbus το 2025 διατήρησαν την ανοδική τους πορεία. Στο έτος σημειώθηκαν σημαντικές παραδόσεις και από την ένταξη νέων αεροπορικών εταιρειών που ενσωμάτωσαν στους στόλους τους τα A220, A321XLR, A330neo και A350-1000 σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Παράλληλα, η Airbus εξασφάλισε επαναληπτικές παραγγελίες καθώς και νέους σημαντικούς πελάτες, τόσο σε προγράμματα αεροσκαφών στενής όσο και ευρείας ατράκτου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αεροσκαφών ευρείας ατράκτου έφτασε σε ρεκόρ στο τέλος του έτους, με 1.124 αεροσκάφη.

Παραδόσεις αεροσκαφών Airbus 2025, 2024 και 2023

2025 2024 2023 A220 Family 93 75 68 A320 Family 607 602 571 A330 Family 36 32 32 A350 Family 57 57 64 Total 793 766 735

Τα οικονομικά αποτελέσματα ολόκληρου του έτους 2025 της Airbus θα δημοσιοποιηθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026.