Η Boeing ξεπερνά την Airbus σε παραγγελίες για πρώτη φορά από το 2018

Η Boeing κατέγραψε σημαντική άνοδο στις παραγγελίες της για το 2025, λαμβάνοντας συνολικά 1.173 αεροσκάφη, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 2018 τον ευρωπαϊκό ανταγωνιστή της, Airbus, όπως μεταδίδει το CNBC.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Boeing την Τρίτη, η αμερικανική εταιρεία παρέδωσε 63 αεροσκάφη στους πελάτες της τον Δεκέμβριο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των παραδόσεων για το έτος στις 600 μονάδες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραδόσεων της Boeing τα τελευταία επτά χρόνια. Από αυτές, οι 44 αφορούσαν αεροσκάφη 737 Max, τονίζοντας τη ζήτηση για το δημοφιλές μοντέλο της εταιρείας.

Παράλληλα, η Airbus παρέδωσε περισσότερα αεροσκάφη από την Boeing πέρυσι, με συνολικά 793 παραδόσεις, αν και ο αριθμός αυτός υπολείπεται του ρεκόρ των 863 παραδόσεων που είχε σημειώσει το 2019. Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής είχε 889 καθαρές παραγγελίες για το 2025, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση, παρά τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών συνεχίζονται λόγω προβλημάτων με κινητήρες και άλλων ζητημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι παραδόσεις είναι κρίσιμες για τους κατασκευαστές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν το μεγαλύτερο μέρος της τιμής ενός αεροσκάφους όταν το παραλαμβάνουν.

Τον τελευταίο μήνα, οι παραγγελίες της Boeing ανήλθαν σε 174 αεροσκάφη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας με έδρα το Σιάτλ. Σημαντική παραγγελία προήλθε από την Delta Air Lines, η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παρήγγειλε τουλάχιστον 30 Boeing 787 Dreamliner.

Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών αναμένονται να ξεκινήσουν στις αρχές της δεκαετίας του 2030, σηματοδοτώντας ένα νέο κύμα επενδύσεων και ανανέωσης στόλου για τις αεροπορικές εταιρείες.

Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί σημαντική επιτυχία για τη Boeing, η οποία όχι μόνο ξεπέρασε την Airbus στις παραγγελίες, αλλά πέτυχε και τον υψηλότερο αριθμό παραδόσεων των τελευταίων ετών, ενισχύοντας τη θέση της στον παγκόσμιο κλάδο αεροσκαφών.