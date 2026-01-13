Παπαστεργίου: Μέχρι το καλοκαίρι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλάτησης αγροτικών προϊόντων

Στην ικανοποίηση της πλειονότητας των αιτημάτων των αγροτών και στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου χωρίς νέους αποκλεισμούς δρόμων αναφέρθηκε σήμερα (13/1) ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξή του σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Όπως λοιπόν τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ΕΡΤnews, «τουλάχιστον 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί», ενώ για τα υπόλοιπα βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι παρατεταμένοι αποκλεισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπως η Θεσσαλία και οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί.

«Η ζημιά φέτος από τα μπλόκα ξεπερνά το 50% σε ορισμένες περιοχές. Πρέπει και οι αγρότες να αντιληφθούν την ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία. Δεν μπορεί κάθε κοινωνική ομάδα, όσο δίκαια κι αν θεωρεί τα αιτήματά της, να παραλύει τη χώρα», υπογράμμισε ο υπουργός.

Σύστημα ιχνηλάτησης για τα ελληνικά προϊόντα

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των «ελληνοποιήσεων», ένα από τα κύρια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Όπως εξήγησε, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προτείνει λύση που μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ, προγραμματίζεται έως το καλοκαίρι του 2026 η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλάτησης αγροτικών προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι». Κάθε προϊόν θα σημαίνεται ψηφιακά με barcode από τη στιγμή της παραγωγής, ώστε να είναι γνωστό ποιος το παρήγαγε και από ποια παρτίδα προέρχεται, μέχρι να φτάσει στο ράφι. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί να εξακριβώνει αν το προϊόν είναι πραγματικά ελληνικό.

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Ψηφιακό δελτίο αποστολής και συνεργασία

Ο υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτεί συνεργασία και αποδοχή των ψηφιακών εργαλείων, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αξιοπιστία της ιχνηλάτησης.

«Δεν μπορεί από τη μία να ζητάμε να πατάξουμε τις ελληνοποιήσεις και από την άλλη να απορρίπτουμε τα ψηφιακά εργαλεία που το κάνουν εφικτό. Το προϊόν πρέπει να σημαίνεται από τη στιγμή που φεύγει από το χωράφι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να προσδώσει σημαντική υπεραξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το εισόδημα των παραγωγών.