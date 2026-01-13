ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαστεργίου: Μέχρι το καλοκαίρι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλάτησης αγροτικών προϊόντων
Πολιτική
12:42 - 13 Ιαν 2026

Παπαστεργίου: Μέχρι το καλοκαίρι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλάτησης αγροτικών προϊόντων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ικανοποίηση της πλειονότητας των αιτημάτων των αγροτών και στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου χωρίς νέους αποκλεισμούς δρόμων αναφέρθηκε σήμερα (13/1) ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξή του σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Όπως λοιπόν τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ΕΡΤnews, «τουλάχιστον 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί», ενώ για τα υπόλοιπα βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι παρατεταμένοι αποκλεισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπως η Θεσσαλία και οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί.

«Η ζημιά φέτος από τα μπλόκα ξεπερνά το 50% σε ορισμένες περιοχές. Πρέπει και οι αγρότες να αντιληφθούν την ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία. Δεν μπορεί κάθε κοινωνική ομάδα, όσο δίκαια κι αν θεωρεί τα αιτήματά της, να παραλύει τη χώρα», υπογράμμισε ο υπουργός.

Σύστημα ιχνηλάτησης για τα ελληνικά προϊόντα

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των «ελληνοποιήσεων», ένα από τα κύρια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Όπως εξήγησε, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προτείνει λύση που μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ, προγραμματίζεται έως το καλοκαίρι του 2026 η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλάτησης αγροτικών προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι». Κάθε προϊόν θα σημαίνεται ψηφιακά με barcode από τη στιγμή της παραγωγής, ώστε να είναι γνωστό ποιος το παρήγαγε και από ποια παρτίδα προέρχεται, μέχρι να φτάσει στο ράφι. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί να εξακριβώνει αν το προϊόν είναι πραγματικά ελληνικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfncah7e1ey1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ψηφιακό δελτίο αποστολής και συνεργασία

Ο υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτεί συνεργασία και αποδοχή των ψηφιακών εργαλείων, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αξιοπιστία της ιχνηλάτησης.

«Δεν μπορεί από τη μία να ζητάμε να πατάξουμε τις ελληνοποιήσεις και από την άλλη να απορρίπτουμε τα ψηφιακά εργαλεία που το κάνουν εφικτό. Το προϊόν πρέπει να σημαίνεται από τη στιγμή που φεύγει από το χωράφι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να προσδώσει σημαντική υπεραξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το εισόδημα των παραγωγών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Κέρδη άνω των 71 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας μέσα στο 2025 και περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ στους τυχερούς 5άρηδες
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Κέρδη άνω των 71 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας μέσα στο 2025 και περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ στους τυχερούς 5άρηδες

«Μέτωπο» στήριξης στον Πάουελ: Κοινή δήλωση ετοιμάζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ειδήσεις

«Μέτωπο» στήριξης στον Πάουελ: Κοινή δήλωση ετοιμάζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες

Στο 2,6% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο - Διψήφιες αυξήσεις σε κρέας, φρούτα, αεροπορικά και νέα άνοδος στα ενοίκια
Οικονομία

Στο 2,6% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο - Διψήφιες αυξήσεις σε κρέας, φρούτα, αεροπορικά και νέα άνοδος στα ενοίκια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet
Ειδήσεις

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους
Πολιτική

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Παπαστεργίου: Σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1
Πολιτική

Παπαστεργίου: Σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1

Πτώση στα αγροτικά προϊόντα, αλλά ευκαιρίες σε βαμβάκι και «μαλακά» εμπορεύματα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πτώση στα αγροτικά προϊόντα, αλλά ευκαιρίες σε βαμβάκι και «μαλακά» εμπορεύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ