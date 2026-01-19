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Τριπλή πιστοποίηση ISO για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Επιχειρήσεις
18:04 - 19 Ιαν 2026

Τριπλή πιστοποίηση ISO για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ανακοινώνει την απόκτηση τριπλής πιστοποίησης ISO 9001, ISO 45001 και ISO 14001 για το σύνολο των Επιχειρηματικών της Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών που διαχειρίζεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TÜV NORD, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στρατηγική της προσήλωση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι πιστοποιήσεις αυτές, αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαρκή πορεία εξέλιξης και εκσυγχρονισμού της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. καθώς με την εφαρμογή των διεθνών αυτών προτύπων ενισχύεται περαιτέρω η δέσμευσή της για άρτια λειτουργία και οργάνωση, διασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενδυναμώνεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και ενσωματώνονται σύγχρονες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του ISO 9001 η Εταιρεία διασφαλίζει άρτια οργάνωση, διαφανείς διαδικασίες και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις. Το ISO 45001 ενισχύει ουσιαστικά την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Τέλος, το ISO 14001 διασφαλίζει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσω πρακτικών που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή διαχείριση αποβλήτων και η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Όπως σημειώνει η Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., κ. Μαίρη Νικολάου, «Η πιστοποίηση με διεθνή πρότυπα ISO αποτελεί σήμερα ένα κοινό νόμισμα αξιοπιστίας για το σύνολο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ενισχύουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητά τους και την εμπιστοσύνη των συνεργατών τους».

Η τριπλή πιστοποίηση ενισχύει παράλληλα και την υλοποίηση της στρατηγικής ESG της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., καθώς τα πρότυπα ISO συνδέονται άμεσα με τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη διαφάνεια στη διοίκηση και τη συνολική εταιρική υπευθυνότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου η βιωσιμότητα, η διαφάνεια και η κοινωνική υπευθυνότητα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η τριπλή πιστοποίηση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. λειτουργεί ως ισχυρή «σφραγίδα αξιοπιστίας» και ως γέφυρα προς ένα υπεύθυνο και ανθεκτικό μέλλον για το σύνολο των 27 Επιχειρηματικών Πάρκων που διαχειρίζεται.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στον εκσυγχρονισμό, στην ασφάλεια, στην ποιότητα των υπηρεσιών της, αλλά και στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ο βασικός θεσμικός πυλώνας της οργανωμένης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

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