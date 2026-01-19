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Πλεύρης για δηλώσεις Καρυστιανού: Ο ελληνικός νόμος για τις αμβλώσεις έχει μια εξαιρετική ισορροπία
Πολιτική
17:35 - 19 Ιαν 2026

Πλεύρης για δηλώσεις Καρυστιανού: Ο ελληνικός νόμος για τις αμβλώσεις έχει μια εξαιρετική ισορροπία

Reporter.gr Newsroom
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Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις μίλησε, μεταξύ άλλων την Δευτέρα (19/1)  ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Καρυστιανού είχε τοποθετηθεί για το ζήτημα των αμβλώσεων, λέγοντας ότι θεωρεί ότι πρόκειται «για ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης και ότι η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι θα ήθελε να γίνει».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι στο θέμα των αμβλώσεων «ο ελληνικός νόμος έχει μια εξαιρετική ισορροπία». Εξήγησε ότι για το χρονικό διάστημα τριών μηνών, μεταξύ των δικαιωμάτων του εμβρύου και της κυοφορούσας, επικρατούν τα δικαιώματα της κυοφορούσας. «Επομένως, σε αυτό το τρίμηνο η μητέρα έχει απόλυτο δικαίωμα για το τι θα κάνει. Άρα, πρόκειται για έναν σταθμισμένο νόμο που δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση».

«Σε ηθικό επίπεδο για τη διακοπή κύησης, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ωστόσο, σε νομικό πλαίσιο, θα μείνει μια γυναίκα έγκυος και θα την υποχρεώσουμε να γεννήσει; Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που ισχυρίζεται ότι μια γυναίκα που θα μείνει έγκυος πρέπει να της επιβληθεί να γεννήσει το παιδί;».

Ο υπουργός ανέφερε ότι ο ίδιος διαφωνεί ηθικά και θρησκευτικά με την άμβλωση, ωστόσο, αυτό «δεν μου απαγορεύει να αντιληφθώ ότι είναι δικαίωμα μιας γυναίκας να διακόψει την κύηση. Άρα, όταν κάποιος λέει ότι θα το βάλει σε διαβούλευση, εννοεί ότι θα καταργήσουμε αυτό το δικαίωμα και μια γυναίκα που θα βιαστεί θα την υποχρεώσουμε να γεννήσει;».

Ο κ. Πλεύρης σχολίασε ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της κα Καρυστιανού να πολιτευτεί, «αλλά πλέον οι δηλώσεις της θα κρίνονται πολιτικά».

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