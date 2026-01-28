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ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και Παιδικά Χωριά SOS ενώνουν δυνάμεις για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση
Ειδήσεις
16:11 - 28 Ιαν 2026

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και Παιδικά Χωριά SOS ενώνουν δυνάμεις για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και τα Παιδικά Χωριά SOS ενώνουν τις δυνάμεις τους. Υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση μιας στοχευμένης πρωτοβουλίας κοινωνικής ευθύνης.

. Η συνεργασία έχει στόχο τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών, καθώς και τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών επαγγελματικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με αφετηρία την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, σε ειδική εκδήλωση στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κομοτηνής, παρουσία του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Kοινωνικής Πολιτικής Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Αλέξανδρου Παναγιωτίδη και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αναδεικνύει έμπρακτα τον ρόλο της επιχειρηματικότητας ως μοχλού κοινωνικής συνοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τις οικογένειες των Παιδικών Χωριών SOS. Οι δύο φορείς επικεντρώνονται στην ανάδειξη ευκαιριών απασχόλησης των ωφελούμενων στις εγκατεστημένες Επιχειρήσεις στα Επιχειρηματικά Πάρκα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προσφέροντας παράλληλα ενημέρωση, προετοιμασία και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών, ενώ υλοποιούν και ειδικές δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας γύρω από κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, σε πρώτο στάδιο, την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αφετηρία την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προοπτική σταδιακής επέκτασης και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. αναλαμβάνει τον ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ των ωφελούμενων των Παιδικών Χωριών SOS και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές της, ενισχύοντας έμπρακτα τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, εκτιμάται ότι εντός του 2026 θα ενταχθούν στη δράση τουλάχιστον 100 -120 οικογένειες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., κ. Αθανάσιος Ψαθάς, δήλωσε:
«Για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ η ανάδειξη των ευκαιριών από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις στα Ε.Π της ΕΤΒΑ, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως διαχειριστές των Επιχειρηματικών Πάρκων. Μέσα από συνεργασίες με φορείς υψηλής αξιοπιστίας, εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών και τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και συμπεριληπτικού παραγωγικού περιβάλλοντος, με απτό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Με τη σύμπραξη αυτή, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην υλοποίηση δράσεων ουσιαστικού κοινωνικού και τοπικού χαρακτήρα, εντάσσοντας την κοινωνική ευθύνη στον πυρήνα της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων και των κοινωνιών που τα φιλοξενούν».

Η Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS, κ. Ρενάτα Βαλμά, ανέφερε:

«Στα Παιδικά Χωριά SOS πιστεύουμε ότι η ουσιαστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους περνά και μέσα από την ενδυνάμωση των ίδιων των γονέων, με έμφαση στην πρόσβαση σε αξιοπρεπείς και βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης. Η κοινή πρωτοβουλία που αναπτύξαμε με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της κοινωνικής φροντίδας και της πραγματικής οικονομίας. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, φιλοδοξούμε αμφότεροι να προσφέρουμε σε οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη τα εργαλεία και τις προοπτικές για ένα πιο σταθερό και αισιόδοξο μέλλον.»

Η συνεργασία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με τα Παιδικά Χωριά SOS αναδεικνύει τη δυναμική που μπορεί να έχει η σύμπραξη επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων στη δημιουργία ουσιαστικών και διαρκών οφελών για τις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και κοινό όραμα, οι δύο οργανισμοί θέτουν τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που συνδυάζει αποτελεσματικά τη βιομηχανική και οικονομική δραστηριότητα με την κοινωνική ευθύνη.

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