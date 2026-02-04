ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΒΕΕ: Στο επίκεντρο η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &amp; Θράκης
Επιχειρήσεις
12:46 - 04 Φεβ 2026

ΓΣΕΒΕΕ: Στο επίκεντρο η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης που είχε με τον Περιφερειάρχη, κ. Χριστόδουλου Τοψίδη και εκπροσώπους τοπικών φορέων, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γιώργος Καββαθάς, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του, τη Δευτέρα (2/2), στην Κομοτηνή.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην προοπτική συνεργασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), για την υλοποίηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, τέθηκαν και τα ευρύτερα ζητήματα της περιοχής και πως αυτά διαμορφώνουν τις συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή και συμμετείχαν, ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Καβάλας, κ. Παναγιώτης Αρσονιάδης, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Σωτήριος Κοτσαμπάς, ο επίτιμος αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, κ. Ιωάννης Παπαργύρης, ο πρόεδρος ΟΕΒΕΣ Καβάλας, κ. Θεόδωρος Χατζηχρήστου, ο πρόεδρος ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κ. Ανέστης Βαφειάδης, ο Γενικός Γραμματέας ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κ. Μιχάλης Κατρανιτσιώτης και ο ταμίας ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κ. Γρηγόρης Τζενετίδης καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Ευκαρπίδης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΜΥ - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός το επόμενο διήμερο - Οι περιοχές που θα επηρεάσει
Ειδήσεις

ΕΜΥ - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός το επόμενο διήμερο - Οι περιοχές που θα επηρεάσει

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια αξίας 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια αξίας 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

Τι θα δούμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2026
Magazino

Τι θα δούμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού
Επιχειρήσεις

Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού

ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης
Επιχειρήσεις

ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης

ΓΣΕΒΕΕ υπέρ ταξιτζήδων: Ζητεί αναστολή της υποχρεωτικότητας της ταξινόμησης ηλεκτρικών ΤΑΞΙ
Επιχειρήσεις

ΓΣΕΒΕΕ υπέρ ταξιτζήδων: Ζητεί αναστολή της υποχρεωτικότητας της ταξινόμησης ηλεκτρικών ΤΑΞΙ

ΓΣΕΒΕΕ: Οι πέντε προτάσεις της για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία

ΓΣΕΒΕΕ: Οι πέντε προτάσεις της για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ