ΓΣΕΒΕΕ: Στο επίκεντρο η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης που είχε με τον Περιφερειάρχη, κ. Χριστόδουλου Τοψίδη και εκπροσώπους τοπικών φορέων, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γιώργος Καββαθάς, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του, τη Δευτέρα (2/2), στην Κομοτηνή.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην προοπτική συνεργασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), για την υλοποίηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, τέθηκαν και τα ευρύτερα ζητήματα της περιοχής και πως αυτά διαμορφώνουν τις συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή και συμμετείχαν, ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Καβάλας, κ. Παναγιώτης Αρσονιάδης, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Σωτήριος Κοτσαμπάς, ο επίτιμος αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, κ. Ιωάννης Παπαργύρης, ο πρόεδρος ΟΕΒΕΣ Καβάλας, κ. Θεόδωρος Χατζηχρήστου, ο πρόεδρος ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κ. Ανέστης Βαφειάδης, ο Γενικός Γραμματέας ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κ. Μιχάλης Κατρανιτσιώτης και ο ταμίας ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κ. Γρηγόρης Τζενετίδης καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Ευκαρπίδης.