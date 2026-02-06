ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ: «Ακτινοσκοπώντας» τη λειτουργία των δύο συστημάτων

Το σύνολο των λειτουργιών που προβλέπονται στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ αναλύθηκαν διεξοδικά σε ημερίδα που συνδιόργανωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Υπουργό, Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό, Κώστα Καραγκούνη, τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκο Μηλαπίδη, και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και τίμησε με την παρουσία του ο βουλευτής Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικής για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, το θέμα της ημερίδας εστίασε στην ενδελεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου με στόχο, η μετάβαση στα νέα συστήματα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ, να είναι ευχερής και εργαλείο χρήσης για τις επιχειρήσεις.

«Ακτινοσκοπώντας» τη λειτουργία των δύο συστημάτων, διαπιστώνεται ότι, για τις επιχειρήσεις καταργείται η υποχρέωση υποβολής πολλαπλών εντύπων, όπως τα Ε4 και Ε9. Η πλήρως ηλεκτρονική διαχείριση, χωρίς φυσική παρουσία, σε συνδυασμό με τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα μισθοδοσίας, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και ενισχύει την ασφάλεια συμμόρφωσης. Στον κλάδο του λιανεμπορίου, όπου η ευελιξία ωραρίων και η διαχείριση βαρδιών αποτελούν καθημερινή πρόκληση, διευκολύνεται η ψηφιακή δήλωση υπερωριών, έκτακτων βαρδιών, 6ης ημέρας εργασίας και ειδικών ρυθμίσεων, προσφέροντας σαφή εικόνα και προστασία τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους. Για τη βιομηχανία, τα συστήματα λειτουργούν ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού και προβλεψιμότητας σε σύνθετα εργασιακά σχήματα.

Η επιτυχία θα κριθεί από το πόσο σύντομα θα επιτευχθούν ταυτόχρονα τρεις στόχοι: διαφάνεια και προστασία των εργαζομένων, αποτελεσματικός έλεγχος για την Πολιτεία και λειτουργική βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και το ΑΡΙΑΔΝΗ συνιστούν κομβικό πυλώνα της νέας ψηφιακής εποχής της αγοράς εργασίας και ένα εργαλείο που, εφόσον εφαρμοστεί με ισορροπία, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη θεσμική αξιοπιστία της.

Σύμφωνα με την Υπουργό, Νίκη Κεραμέως, για πρώτη φορά, έπειτα από 12 χρόνια επετεύχθη δραστική αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που καθίσταται πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Όπως επεσήμανε, στόχος είναι η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών, η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Κρίσιμο ζητούμενο, δεν είναι μόνο η τεχνολογική επιτυχία, αλλά και η ορθή εφαρμογή με μεταβατική ευελιξία και επαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούν έναν κομβικό πυλώνα της νέας ψηφιακής εποχής και ένα διπλό εργαλείο που, εφόσον εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων. Η πραγματική χρησιμότητά τους θα αναδειχθεί από τα στοιχεία και τις λειτουργίες που θα ενσωματωθούν, αλλά και από την εξοικείωση των επιχειρήσεων.»

Το πάνελ της ημερίδας πλαισίωσαν, εκ μέρους του Επιμελητηρίου, η κα Ελένη Κορωνάκη, Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος της εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» και Επίτιμη Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., ο κ. Νικόλαος Μανεσιώτης, Πρόεδρος της εταιρείας «Ν. Θ. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ» και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. και ο κ. Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός, μέλος Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος, Μαριάννα Γεωργαντή.