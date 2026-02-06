ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Δεν έχει λάβει απόφαση για την ΑΜΚ €1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον Τύπο, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΑ.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5/2/2026 της κοινοποιήθηκε επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Ν. Παπασταύρου προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με την οποία ζητείται η εκκίνηση των σχετικών εταιρικών διαδικασιών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με συμμετοχή έκαστου μετόχου κατά την τρέχουσα αναλογία συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιό της, με σκοπό την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 2025-2034.

Η Εταιρεία, ως μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα εξετάσει τα ανωτέρω στο πλαίσιο των αρμόδιων εταιρικών της οργάνων, σύμφωνα με το καταστατικό της και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που την αφορά όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.