Κορκίδης: Μείζον στόχος η προαγωγή και διατήρηση υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία
09:53 - 10 Φεβ 2026

Κορκίδης: Μείζον στόχος η προαγωγή και διατήρηση υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Το πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του, όσον αφορά στην διατήρηση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων του Πειραιά συζητήθηκε κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Δ.Σ. με αφορμή και την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας του ευρύτερου Πειραιά: Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις», που διεξήχθη στο Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε ότι η προαγωγή και η διατήρηση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και η δημιουργία συνθηκών που αποτρέπουν ή περιορίζουν την εμφάνιση εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και λοιπών προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία, αποτελούν διαχρονικά βασικό στόχο μιας πολιτικής μείζονος σημασίας, η οποία επηρεάζει άμεσα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Τόνισε, επίσης, ότι το Ε.Β.Ε.Π. έχει επικεντρωθεί ακριβώς στην ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας, μέσα από συμβουλευτικού χαρακτήρα δράσεις, που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός προληπτικού πλαισίου, ικανού να αποτρέπει δυσάρεστα γεγονότα, όπως εκείνο που σημειώθηκε πρόσφατα με τον τραγικό απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές. Το κρίσιμο ζητούμενο της προληπτικής κουλτούρας ασφάλειας, την οποία και χαρακτήρισε πρόκληση, είναι η μετάβαση από την απλή συμμόρφωση (compliance) στην ουσιαστική ανάπτυξη μιας κουλτούρας πρόληψης, στην οποία όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά.

Η Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ρένα Μπαρδάνη, τόνισε, μεταξύ άλλων, πως, παρά το γεγονός ότι οι κυρίαρχες τάσεις στην ΥΑΕ για τα έτη 2025 και 2026 εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ψυχική υγεία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η καλλιέργεια μιας ουσιαστικής προληπτικής κουλτούρας ασφάλειας εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Αναφέρθηκε, επίσης, στην νέα ψηφιακή τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίες μπορούν να είναι αρωγές στην ανάπτυξη σχεδίων ασφαλείας προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, και τόνισε χαρακτηριστικά πως η επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της κοινωνικοοικονομικής ευημερίας και προόδου σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Safety Pass, μια νέα πρωτοβουλία που προάγει την πρόληψη και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο τυποποίησης και επιβεβαίωσης της εκπαίδευσης που καλύπτει σημαντικές ανάγκες, όπως αυτή της συμμόρφωσης επιχειρήσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, προσφέρει τη δυνατότητα επιθεώρησης και ελέγχου εργαζομένων στο πεδίο, επιτρέπει τη διαχείριση απασχόλησης τρίτων σε εργοτάξια και βιομηχανικούς χώρους, καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση των πιστοποιητικών που έχει ο κάθε εργαζόμενος.

Στο πάνελ της ενημερωτικής ημερίδας συμμετείχαν, εκ μέρους του Ινστιτούτου, η Δρ Παρασκευή (Εύη) Γεωργιάδου, Χημικός Μηχανικός του Τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης, ο Δρ Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος - Μηχανικός, Υπεύθυνος Προγραμματισμού και Συντονισμού και ο κ. Χρήστος Χατζηιωάννου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Συντονιστής του Τομέα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Εκ μέρους του Επιμελητήριου, συμμετείχαν ο κ. Δημήτριος Μαθιός, μέλος Δ.Σ. της εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» και Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., ο κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης, Πρόεδρος της εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» και Πρόεδρος του Βιομηχανικού Τμήματος του Ε.Β.Ε.Π., η κα Αλίνα Μουρελάτου, Δ/ντρια Πωλήσεων της εταιρείας “STOP S.A.”, ο κ. Δημήτριος Παύλου, Διευθυντής HR του ομίλου «ONEX SHIPYARDS AND TECHNOLOGIES GROUP» και η κα Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια και Διευθύντρια Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία, στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο πλαίσιο της ανοιχτής εκδήλωσης του Δήμου Πειραιά που διοργανώθηκε στους χώρους του Επιμελητηρίου, ο Δήμαρχος Ιωάννης Μώραλης και ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης, Δημήτρης Αράπης, έθεσαν στο επίκεντρο τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πόλης, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου Πειραιά (Δ.Ε. Πειραιά)». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση, ο διάλογος και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων και των επαγγελματιών της περιοχής, ώστε οι απόψεις, οι ανάγκες και οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας να ενσωματωθούν ουσιαστικά στον τελικό σχεδιασμό της χωρικής οργάνωσης από τον Δήμο Πειραιά. Αναλύθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις των προτεινόμενων σεναρίων, που αφορούν στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των υποδομών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της βιωσιμότητας και την ορθολογική διαχείριση του χώρου και των χρήσεων γης.

Το Ε.Β.Ε.Π., συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της σχετικής διαβούλευσης, κατέθεσε απόψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση του πολεοδομικού ιστού, μεταξύ των οποίων: υπογειοποίησης των γραμμών των ΗΣΑΠ για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και δημιουργία χώρων στάθμευσης, αναθεώρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γύρω από το λιμάνι με βάση νέα δεδομένα, εφαρμογή μέτρων για ενεργειακή μετάβαση των κτιρίων και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υλοποίησης δράσεων που ενισχύουν τη φιλοσοφία της «έξυπνης πόλης».

