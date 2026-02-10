Πιερία: Δημόσια διαβούλευση για βαριές οικοδομικές εργασίες στη τουριστική περίοδο
09:47 - 10 Φεβ 2026

Πιερία: Δημόσια διαβούλευση για βαριές οικοδομικές εργασίες στη τουριστική περίοδο

Reporter.gr Newsroom
«Δεν είναι δυνατόν ο επισκέπτης που έχει προγραμματίσει τις διακοπές του και έχει επιλέξει τον τόπο μας να βρίσκεται αντιμέτωπος με θόρυβο από κομπρεσέρ ή με εργασίες σκυροδέτησης, πρέσσες, εκσκαφές, κατεδαφίσεις, καθώς και μεταφορά οικοδομικών υλικών και μπάζων δίπλα του. Φυσικά δεν αναφερόμαστε σε ήπιες εργασίες, όπως το βάψιμο, αλλά σε βαριά οικοδομική δραστηριότητα  που επηρεάζει  ουσιαστικά την ικανοποίηση που πρέπει να προσφέρουμε στον τουρίστα της περιοχής»,  ανέφερε  ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας είναι υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας, η οποία σέβεται την απρόσκοπτη λειτουργία της όμορης τουριστικής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Κατερίνης, με θέμα την αναθεώρηση συγκεκριμένων σημείων της κανονιστικής απόφασης του 2023, ο κ. Τσιτλακίδης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η κανονιστική απόφαση που έχει ήδη ψηφιστεί από τον Δήμο, είναι ηπιότερη σε σύγκριση με αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων περιοχών, όπου απαγορεύονται οι βαριές οικοδομικές εργασίες από τις αρχές Απριλίου έως και τον Οκτώβριο. Συνεπώς, δεν πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο στον Δήμο Κατερίνης, καθώς ο σεβασμός προς την τουριστική δραστηριότητα εφαρμόζεται και σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη, όπως στη γειτονική Χαλκιδική, και να μην υιοθετούμε και εμείς τα μοντέλα που εφαρμόζουν δήμοι της περιοχής, οι οποίοι απαγορεύουν βαριές οικοδομικές εργασίες, σκυροδετήσεις, πρέσσες και εκσκαφές», υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη του τουρισμού στην Παραλία και γενικότερα στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Κατερίνης, σε συνδυασμό με την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα και τη ζήτηση για ακίνητα, αποτελεί αποτέλεσμα των πρωτοπόρων επιχειρηματιών που, από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, επένδυσαν στον τόπο αυτό και έθεσαν τις βάσεις ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε, όπως τόνισε, η αδιάκοπη προσπάθεια των ανθρώπων του τουρισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την ικανοποίηση των επισκεπτών — γεγονός που δεν πρέπει να λησμονείται.

«Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά της βάρκας», κατέληξε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, κ. Τσιτλακίδης, σημειώνοντας ότι η προστασία του τουρισμού αποτελεί κοινή ευθύνη και βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της τοπικής οικονομικής δυναμικής.

