ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος κατά 1,6% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το 2025
Επιχειρήσεις
12:30 - 12 Φεβ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος κατά 1,6% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε αύξηση 1,6% στον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το 2025, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 492,1 δισ. ευρώ, έναντι 484,5 δισ. ευρώ το 2024. Τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο κατέγραψαν οι τομείς Ορυχεία και Λατομεία (+11,2%) και Εκπαίδευση (+8,9%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα (-11,6%).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Δεκεμβρίου και Δ’ Τριμήνου 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 492.061.729 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με το έτος 2024, που είχε ανέλθει σε 484.461.029 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σύγκριση με το 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 11,2% και του τομέα Εκπαίδευση, κατά 8,9%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 11,6%.

elstat-1_9027c.jpg

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 129.441.285 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε 127.628.919 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 15,6%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 9,3%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 39.371.529 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 37.642.968 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 16,8%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (10,6%).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες - Τι θα ισχύσει για τα φωτοβολταϊκά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ