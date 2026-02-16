Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και EY Ελλάδος στηρίζουν τη φοιτητική έρευνα και καινοτομία
11:16 - 16 Φεβ 2026

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και EY Ελλάδος στηρίζουν τη φοιτητική έρευνα και καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την EY Ελλάδος, προχώρησαν σε κοινές δράσεις υποστήριξης επιχειρηματικών ομάδων φοιτητών και ερευνητών, που συμμετέχουν στο έργο GrowHive.

Το GrowHive αποτελεί το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέρος της Πράξης «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πανεπιστήμια Αριστείας» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών από το GrowHive

Το 2025, το GrowHive πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών, ερευνητών και ερευνητριών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων.

Οι δράσεις του προγράμματος αποσκοπούσαν στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών, στην προώθηση και αναγνώριση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην υποστήριξη των φοιτητικών και ερευνητικών ομάδων, για την ευκολότερη σύνδεση των ιδεών τους με την αγορά και την εμπορευματοποίησή τους. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τον Διαγωνισμό Καινοτομίας του GrowHive, όπου αναδείχτηκαν τρεις αξιόλογες επιχειρηματικές ιδέες, με εφαρμογή στους κλάδους της αγροδιατροφήςκαι των βιοεπιστημών.

Πρακτική υποστήριξη με mentoring από την EY Ελλάδος

Η EY Ελλάδος, ως στρατηγικός εταίρος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέβαλε στην επιτυχία των δράσεων του προγράμματος και συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τη δημιουργία θετικού αντικτύπου σε επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες του GrowHive.

Η συνδρομή της EY αποτυπώθηκε στη συμμετοχή δύο διακεκριμένων στελεχών της στην αξιολόγηση 11 επιχειρηματικών ιδεών που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Καινοτομίας και θα συνεχιστεί με εθελοντική συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) στις τρεις νικήτριες ομάδες του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, στελέχη της EY θα παράσχουν:

  • 20 ώρες mentoring στην ομάδα Kerberos, που έλαβε την πρώτη θέση. Η Kerberos αναπτύσσει ένα προβιοτικό προϊόν για να μειώσει τους κινδύνους από τα μικροπλαστικά στον ανθρώπινο οργανισμό.
  • 12 ώρες mentoring στην ομάδα AI AgroSafe, που έλαβε τη δεύτερη θέση. Η AI AgroSafe αναπτύσσει μία βιοαισθητηριακή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα.
  • 8 ώρες mentoring στην ομάδα PhysBeer, που έλαβε την τρίτη θέση. Η ομάδα έχει αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα στον κλάδο της ζυθοποιίας, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την επιστημονική καινοτομία.

Το mentoring θα αναλάβουν, αντίστοιχα, οι κ.κ. Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος, Γιώργος Τζαμτζής,Director στην EY-Parthenon (ο βραχίονας εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY Ελλάδος) και Γιώργος Λογοθέτης, Manager στην EY-Parthenon.

Η χορηγία της EY Ελλάδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής επίδρασης «EY Ripples», που, μεταξύ άλλων, εστιάζει στρατηγικά στην υποστήριξη της επόμενης γενιάς. Υπό αυτό το πρίσμα, η EY στηρίζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσφέρει καθοδήγηση και mentoring στις τρεις ομάδες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό.

Η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την EY Ελλάδος είναι καίριας σημασίας για την υποστήριξη των νέων ερευνητών και των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών τους στον κλάδο της αγροδιατροφής, στο πλαίσιο της συνεχούς διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά και τη μεταφορά τεχνολογιών αιχμής από τα εργαστήρια στην κοινωνία.

