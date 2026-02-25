Skroutz: Αύξηση τζίρου κατά 18% των καταστημάτων της περιφέρειας το 2025
11:42 - 25 Φεβ 2026

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, αναδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων της περιφέρειας για το 2025. 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων του 2025, καταγράφεται ότι σχεδόν το 40% του όγκου παραγγελιών του Skroutz στην Ελλάδα για το 2025 κατευθύνθηκε στην επαρχία (εκτός των νομών Αθήνας και Θεσσαλονίκης), ενώ παράλληλα αποτυπώνεται η τροχιά ανόδου για τα καταστήματα της επαρχίας, με τον παραγόμενο τζίρο τους να σημειώνει αύξηση 18% (αύξηση παραγγελιών 17%).

Ανάπτυξη για τις συνεργαζόμενες τοπικές επιχειρήσεις

Ο νομός Τρικάλων αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής στην άνοδο τζίρου, με τα τοπικά καταστήματα να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση τζίρου που ξεπέρασε το 106%. Αντίστοιχα, τα καταστήματα της Άρτας ηγήθηκαν της ανόδου σε αριθμό παραγγελιών με +78% με την Πέλλα (+52%) να ακολουθεί. Αντίστοιχα, στη νησιωτική χώρα, οι επιχειρήσεις της Κέρκυραςαύξησαν τις παραγγελίες τους κατά 60%, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν η Σάμος (57%) και η Ζάκυνθος (28%).

Παράλληλα, τον υψηλότερο τζίρο παρήγαγαν τα καταστήματα που εδρεύουν στους νομούς Αχαΐας, Λάρισας, Πιερίας, Ηρακλείου, Σερρών, Κοζάνης, Πέλλας, Κιλκίς, Άρτας και Μεσσηνίας σε σύγκριση με τους νομούς της υπόλοιπης Ελλάδας (εκτός νομού Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Προορισμοί παραγγελιών, είδη αγορών και χρόνος παράδοσης

Ο μεγάλος όγκος παραγγελιών κατευθύνθηκε σε καταναλωτές προς τους νομούς Κυκλάδων, Αχαΐας, Δωδεκανήσων, Ηρακλείου Κρήτης και Μαγνησίας, οι οποίοι αποτέλεσαν αθροιστικά το 1/4 των συνολικών παραγγελιών της επαρχίας. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε εκατό παραγγελίες που εστάλησαν στην περιφερειακή Ελλάδα, περίπου έξι προορίζονταν για τον νομό Κυκλάδων και άλλες έξι για την Αχαΐα. Αντίστοιχα, πέντε στις εκατό παραγγελίες κατευθύνθηκαν προς τα Δωδεκάνησα και το Ηράκλειο, ενώ την πρώτη δεκάδα των προορισμών συμπληρώνουν η Μαγνησία και η Εύβοια με τέσσερις στις εκατόπαραγγελίες, τα Χανιά με περίπου τρεισήμισι, ενώ στη Λάρισα, την Καβάλα και την Κορινθία αντιστοιχούν τρεις στις εκατό παραγγελίες.

Σε ό,τι αφορά στις προτιμήσεις, οι καταναλωτές στην επαρχία ακολουθούν μια ενιαία τάση, με τα “Κινητά Τηλέφωνα”, τις “Θήκες” και τα “Συμπληρώματα Διατροφής” να αποτελούν το “Top 3” των αγορών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Σχετικά με τους χρόνους παράδοσης παραγγελιών**, στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο χρόνος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 2 εργάσιμες ημέρες και, αντίστοιχα στη νησιωτική Ελλάδα, στις 3 ημέρες. Εντυπωσιακές επιδόσεις καταγράφηκαν ακόμα και σε ορεινούς νομούς, όπως η Ευρυτανία και τα Γρεβενά, όπου οι παραδόσεις σε συμπληρώματα διατροφής ολοκληρώθηκαν σε μόλις 1,7 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο. Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών στην ελληνική περιφέρεια (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης), το Skroutz σχεδιάζει να επενδύσει εντός του 2026 στην εγκατάσταση περίπου 300 νέων SkroutzPoint με 13.000 θυρίδες.

*Τα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση της αγοραστικής δραστηριότητας στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (εξαιρουμένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) για το 2025 ενώ οι συγκρίσεις γίνονται με το 2024. Τα δεδομένα για τα καταστήματα της περιφέρειας αφορούν σε παραγγελίες που έχουν αποσταλεί προς καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αντίστοιχα, στα δεδομένα για τους καταναλωτές της επαρχίας περιλαμβάνονται όλες οι παραγγελίες που έχουν λάβει από καταστήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

**Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες, από την ανάληψη του δέματος από την εταιρεία ταχυμεταφορών έως τη στιγμή που το δέμα είναι έτοιμο προς παραλαβή από τον καταναλωτή.

