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Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από την τεχνολογία – Τάσεις σταθεροποίησης στις τιμές πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:20 - 04 Μαρ 2026

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από την τεχνολογία – Τάσεις σταθεροποίησης στις τιμές πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street ενισχύθηκαν την Τετάρτη (4/3), συνεχίζοντας την ανοδική δυναμική που είχε καταγραφεί αργά στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου υποχώρησε μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και οι ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας περιορίστηκαν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με κέρδη 0,49% στις 49.739,41 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,82% στις 6.872,85 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,29% στις 22.807,48 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας στήριξαν την ευρύτερη αγορά, ιδιαίτερα στον χώρο των ημιαγωγών. Η Micron Technology και η Advanced Micro Devices σημείωσαν άνοδο περίπου 6% η καθεμία, ενώ η Broadcom και η Nvidia κατέγραψαν αύξηση γύρω στο 2% η κάθε μία.

Μερικά ισχυρά οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών την Τετάρτη. Αρχικά, η ADP ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα πρόσθεσαν περισσότερες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο από ό,τι αναμενόταν. Επιπλέον, ο μη μεταποιητικός τομέας των ΗΠΑ κατέγραψε καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη τον προηγούμενο μήνα, με τις πληθωριστικές πιέσεις να μειώνονται.

Στην αγορά πετρελαίου, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent παρέμεναν σχετικά σταθερά, όπως και τα αντίστοιχα αμερικανικά WTI, «φρενάροντας» εν μέρει το ράλι των τελευταίων ημερών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent κινήθηκε ανοδικά κατά 0,85% στα 82,10 δολάρια το βαρέλι και το αργό WTI ενισχύθηκε κατά 1,48% στα 75,66.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχασε τη δυναμική της μετά τις δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα για τη διασφάλιση της ροής πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου. Προηγουμένως, η υποχώρηση είχε ενταθεί όταν ο Ντίναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ, μετά από απειλές Ιρανού διοικητή να στοχοποιηθούν πλοία στην περιοχή.

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