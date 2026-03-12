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Νέα χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως €200.000 - Οι προϋποθέσεις
Επιχειρήσεις
07:54 - 12 Μαρ 2026

Νέα χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως €200.000 - Οι προϋποθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα δράση με τίτλο «Παράγουμε Εδώ» αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μήνα, δίνοντας σημαντική οικονομική στήριξη σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην παραγωγή και την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Επιδότηση έως 50% και μέγιστο ποσό 200.000 ευρώ

Οι επιχειρήσεις που συμμετάσχουν μπορούν να λάβουν επιδότηση έως και 50% επί του επενδυτικού τους σχεδίου, με ανώτατο όριο χρηματοδότησης τα 200.000 ευρώ ανά εταιρεία.

Προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση επένδυσης τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν:

  • Παραγωγική επέκταση
  • Εκσυγχρονισμό εξοπλισμού
  • Τεχνολογική αναβάθμιση
  • Ανάπτυξη προϊόντων με εξαγωγικό χαρακτήρα

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η προώθηση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

Προνομιακή χρηματοδότηση και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η δράση συνδυάζει την επιδότηση με δυνατότητα πρόσβασης σε προνομιακό δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διευκολύνοντας έτσι τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού μέρους της επένδυσης και μειώνοντας τα χρηματοδοτικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), αμέσως μετά τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης.

Η ενεργοποίηση της δράσης αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην παραγωγή και να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

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