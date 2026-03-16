Ο ρόλος της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη οικονομία

Το Reporter.gr συμμετέχει ως Χορηγός Επικοινωνίας σε δύο σημαντικές διοργανώσεις που αναδεικνύουν τον ρόλο της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη οικονομία. Το συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη» της Boussias Communicationsκαι το 2nd ESG Summit της ICAP CRIF.

Μέσα από τη στήριξη αυτών των πρωτοβουλιών, το Reporter.gr επιβεβαιώνει τον σταθερό του προσανατολισμό στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη διαφάνεια.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μετασχηματίζεται δυναμικά, τα κριτήρια ESG αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα στρατηγικής για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τα θεσμικά όργανα. Η υιοθέτηση πρακτικών που ενσωματώνουν περιβαλλοντική υπευθυνότητα, κοινωνική ευαισθησία και ορθή εταιρική διακυβέρνηση δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των οργανισμών.

Το Reporter.gr, ως έγκυρο ενημερωτικό μέσο στον χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, στηρίζει διαχρονικά δράσεις και συνέδρια που προάγουν τον ουσιαστικό διάλογο, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας στην πράξη, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκδηλώσεις στους παρακάτω συνδέσμους:

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη 2026

esgsummit-icapcrif.liveon.tech: Lobby - 2nd ESG Summit