Τουσκ: Το ενδεχόμενο αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ αποτελεί πλέον «πραγματική απειλή»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε την Κυριακή (15/3) ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον ένα απίθανο σενάριο, αλλά μια «πραγματική απειλή». Παράλληλα, κατηγόρησε τον εθνικιστή πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι και τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ωθούν την Πολωνία προς μια πιθανή έξοδο από το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τουσκ υποστήριξε ότι και οι δύο τάσεις της ακροδεξιάς συμμαχίας, καθώς και η πλειονότητα των βουλευτών του εθνικιστικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS), επιδιώκουν να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη «καταστροφική» και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει «τα πάντα» για να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός συνέδεσε επίσης τον κίνδυνο ενός «Polexit» με δυνάμεις που, όπως υποστήριξε, επιδιώκουν την αποδυνάμωση ή ακόμη και τη διάλυση της ΕΕ. Μεταξύ αυτών ανέφερε τη Ρωσία, το αμερικανικό πολιτικό κίνημα MAGA, καθώς και Ευρωπαίους ακροδεξιούς ηγέτες, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν.

Βέτο στην αμυντική χρηματοδότηση

Η τοποθέτηση του Τουσκ έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ναβρότσκι να ασκήσει βέτο, την Πέμπτη, σε νομοθετική ρύθμιση που θα επέτρεπε στην Πολωνία να έχει πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα, ύψους έως και 43,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση του Τουσκ δεν διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να ανατρέψει το προεδρικό βέτο, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών της χώρας. Οι δαπάνες αυτές αναμένεται να φτάσουν φέτος σχεδόν το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η απόφαση του προέδρου θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θέση της Πολωνίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Παρασκευή, ο πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της κυβέρνησης του PiS, Κόνραντ Σιμάνσκι, έγραψε σε άρθρο του σε εφημερίδα ότι η εθνικιστική δεξιά της Πολωνίας κινείται προς έναν «δρόμο που οδηγεί στο Polexit», συγκρίνοντας την κατάσταση με το πολιτικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το δημοψήφισμα του Brexit.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Παρά τις πολιτικές εντάσεις, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη των Πολωνών σε ένα ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει περιορισμένη, αν και δεν είναι πλέον αμελητέα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έρευνες, περίπου από το 10% έως το 25% των πολιτών δηλώνει ότι θα υποστήριζε την έναρξη μιας διαδικασίας εξόδου από την ΕΕ, ενώ η μεγάλη πλειονότητα εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ένωση.