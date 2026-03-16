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Ο μέσος όρος τιμής βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε 26% τον τελευταίο μήνα
Ειδήσεις
07:30 - 16 Μαρ 2026

Ο μέσος όρος τιμής βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε 26% τον τελευταίο μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Κυριακή ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες μέχρι οι Αμερικανοί να δουν μείωση στις υψηλές τιμές της βενζίνης.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Κυριακή ότι ορισμένες χώρες έχουν προσεγγίσει τη χώρα του για να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η ζωτικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό έκλεισε από το Ιράν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του.

Μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε παγκόσμια προσπάθεια για την ασφάλεια της ναυτιλιακής οδού, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να ανακοινώσει πως αρκετές χώρες σχηματίζουν συμμαχία για τη συνοδεία πλοίων μέσα από το πέρασμα.

Καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ μετά από «επανειλημμένες επιθέσεις» που πραγματοποιήθηκαν από πολιτοφυλακές προσκείμενες στο Ιράν εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων. Πέντε ρουκέτες έπληξαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), τραυματίζοντας τέσσερις εργαζόμενους.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί σε μάχη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, σύμφωνα με τον στρατό. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα ονόματα των έξι που πέθαναν σε αεροπορικό δυστύχημα την Πέμπτη στο Ιράκ.

Ο μέσος όρος τιμής βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε 26% τον τελευταίο μήνα

Η μέση τιμή για ένα γαλόνι απλής βενζίνης στις ΗΠΑ είναι πλέον 3,70 δολάρια, περίπου 26% υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο των 2,92 δολαρίων πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με την AAA.

Η τιμή είναι αυξημένη κατά 7% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, όταν ο εθνικός μέσος όρος ήταν 3,45 δολάρια το γαλόνι, δείχνουν τα στοιχεία της AAA. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, αναγνώρισε την Κυριακή ότι «οι Αμερικανοί το αισθάνονται ήδη», προσθέτοντας ότι η ανακούφιση από τις υψηλές τιμές μπορεί να αργήσει μερικές εβδομάδες.



Τελευταία τροποποίηση στις 15/03/2026 - 23:49
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