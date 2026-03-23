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Ο Όμιλος Antenna αποκτά τη GEDI και ενισχύει τη διεθνή του παρουσία
Επιχειρήσεις
21:00 - 23 Μαρ 2026

Ο Όμιλος Antenna αποκτά τη GEDI και ενισχύει τη διεθνή του παρουσία

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Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα.  

Ο Όμιλος Antenna ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/3) την εξαγορά της GEDI, οργανισμού Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, από την EXOR, της οικογενείας Agnelli.

Η συμφωνία του Antenna με τη GEDI συμπεριλαμβάνει την ιστορική Ιταλική εφημερίδα La Repubblica, τους επιτυχημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς Radio Deejay, Radio Capital και m2o, τα Μέσα HuffPost Italia, National Geographic και Limes, και τη διαφημιστική εταιρεία Manzoni. Η συμφωνία αποτελεί μία ακόμη στρατηγική κίνηση του Antenna, ο οποίος, ακολουθώντας το όραμα του Προέδρου του Θοδωρή Κυριακού, συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή παρουσία του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επενδύοντας σε καταξιωμένα Μέσα με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Antenna, η ένταξη της GEDI στον Όμιλο οδηγεί στη δημιουργία ενός οργανισμού ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με παγκόσμια εμβέλεια και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς. Η κορυφαία επενδυτική κίνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή του Θοδωρή Κυριακού και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου και συνεκτικού σχεδίου, με στόχο να καταστήσει τον Όμιλο Antenna έναν διεθνή πρωταγωνιστή.

Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του στα media, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ο Antenna θα διευρύνει τη δραστηριότητα της GEDI, καθιερώνοντάς την ως έναν ισχυρό, διεθνή Όμιλο που προωθεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη της La Repubblica, επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες αγορές και αναδεικνύοντας το βραβευμένο δημοσιογραφικό έργο των συντακτών της.

Σημαντική θέση στη στρατηγική του Antenna έχει η ανάπτυξη των ραδιοφωνικών σταθμών της GEDI. Σε συνδυασμό με τα δικά του επιτυχημένα ραδιόφωνα στην Ευρώπη, στοχεύει να δημιουργήσει έναν δυναμικό ραδιοφωνικό κόμβο για την Περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, θα αναπτύξει την παραγωγή ντοκιμαντέρ, τις πλατφόρμες streaming, τα podcasts, τη μουσική παραγωγή και διανομή, την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο – τομείς στους οποίους ο Antenna διαθέτει τεράστια εμπειρία και ρεκόρ επιτυχημένων επενδύσεων.

Ο Όμιλος Antenna προσθέτει ότι θα εντάξει νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στον δημοσιογραφικό οργανισμό της GEDI, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους Ιταλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινό 500 εκατομμυρίων μέσω του δικτύου και των στρατηγικών συνεργασιών του. Αντίστοιχα, θα ενδυναμώσει τις υφιστάμενες συνεργασίες της GEDI στην Ιταλία, με τη Huffington Post, το National Geographic και άλλα διεθνή μέσα. Ο Antenna βρίσκεται, ήδη, σε συζητήσεις με τους στρατηγικούς του συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ένταξη νέων brands ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο χαρτοφυλάκιο της GEDI.

Οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από αυτή την εξαγορά είναι πολύ μεγάλες, συνεχίζει η ανακοίνωση του Ομίλου. Ο Antenna θα αναπτύξει την ψηφιακή πλατφόρμα mymovies.it της GEDI, συνδέοντάς τη με τις δικές του streaming πλατφόρμες, και θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον κινηματογράφο και στην Ιταλία, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία του και σε αυτόν τον τομέα. Μέσα από το χαρτοφυλάκιο της GEDI και την υψηλή απήχηση των ραδιοφωνικών της σταθμών, θα ενισχύσει, επίσης, τη δραστηριότητά του στη μουσική παραγωγή και διανομή. Τέλος, μέσω των συνεργασιών του με κορυφαίους διεθνείς παρόχους περιεχομένου, όπως το Netflix, θα διευρύνει τη διανομή των ντοκιμαντέρ της GEDI σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την εξαγορά της GEDI, ο Όμιλος Antenna διευρύνει σημαντικά τη διεθνή και Ευρωπαϊκή του δραστηριότητά. Μέσα από μία πορεία 38 ετών με επιτυχημένες και συνεχείς επενδύσεις, σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, διαθέτοντας 37 κανάλια ελεύθερης και συνδρομητικής τηλεόρασης, δύο streaming πλατφόρμες, καθώς και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.

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