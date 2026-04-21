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Metaxa Hospitality Group: Στις πιο «Βιώσιμες Επιχειρήσεις της Ελλάδας» για δεύτερη συνεχή χρονιά
Επιχειρήσεις
16:30 - 21 Απρ 2026

Metaxa Hospitality Group: Στις πιο «Βιώσιμες Επιχειρήσεις της Ελλάδας» για δεύτερη συνεχή χρονιά

Reporter.gr Newsroom
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Στις πιο «Βιώσιμες επιχειρήσεις της Ελλάδας» συγκαταλέγεται και το 2026 το Metaxa Hospitality Group, σύμφωνα με το Quality Net Foundation.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η σημαντική αυτή διάκριση με βάση σχετική ανακοίνωση, αναγνωρίζει την ισχυρή δέσμευση του Ομίλου στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσα από τη συστηματική ενσωμάτωση κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) σε όλες τις πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού και της λειτουργίας του.

Παράλληλα, αναδεικνύει όπως τονίζεται την καινοτόμο δράση του Metaxa Hospitality Group για την προώθηση της αναγεννητικής φιλοξενίας, με πρωτοβουλίες που είναι σχεδιασμένες ώστε να δημιουργούν νέες αλυσίδες αξίας με θετικό αποτύπωμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

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Για την ένταξη μίας επιχείρησης στην ετήσια λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece», εφαρμόζονται πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης εταιρειών από 10 κλάδους της οικονομίας που ακολουθούν ολιστική/συστημική προσέγγιση στα θέματα ESG, και υιοθετούν έμπρακτα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως βασική παράμετρο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και λειτουργίας.

Το Metaxa Hospitality Group εντάχθηκε στην ηγετική ομάδα των πρώτων 43 εταιριών που ανακοινώθηκαν ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπόλοιπων επιχειρήσεων ώστε να συμπληρωθεί η τελική λίστα για το 2026 που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Η πρωτοβουλία του Quality Net Foundation για την ετήσια ανάδειξη των πιο Βιώσιμων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα υλοποιείται για 9η συνεχή χρονιά και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την υποστήριξη των ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development.

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